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Сотрудники торговых точек стали вдвое чаще воровать деньги из кассы — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Самым распространенным видом хищения в 2022 году оказалось присвоение денег из кассы — 80% всех случаев, показало исследование компании Smartmetrics. Аналитики компании с помощью машинного зрения изучили, как продавцы крадут в торговых точках.

Сотрудники торговых точек стали вдвое чаще воровать деньги из кассы — исследование

В сплошном исследовании участвовало 1,2 тыс. точек по всей России. По данным Smartmetrics, в среднем 100 чеков в одной точке в месяц относятся к воровству.

Аналитики выяснили, что по итогам 2022 года число случаев воровства денег из кассы выросло в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, в 8 раз увеличилось число переводов на карточки сотрудников по номеру телефону и QR-коду. Отмечается, что этому способствовали увеличение доли расчетов в наличных, дефицит кассовой ленты, а также недостаточная кассовая дисциплина в торговых точках.

Персонал также использует и другие способы для кражи: часто сотрудники уносят из торговых точек весовые и разливные продукты (фрукты, овощи, пиво и другое), проводят манипуляции с бонусными программами или бонусными рублями.

Ущерб от таких действий сотрудников Smartmetrics оценивает в сотни тысяч рублей, а иногда из-за воровства компании теряют до 10% прибыли.

По словам директора компании «Смарт Технологии» Ильнара Сафина, это связано с тем, что в маленьких сетях бизнес-процессы часто опираются на доверие, а не системы контроля, как в средних и крупных организациях.

Фото на обложке: Unsplash

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