Сотрудники торговых точек стали вдвое чаще воровать деньги из кассы — исследование

Самым распространенным видом хищения в 2022 году оказалось присвоение денег из кассы — 80% всех случаев, показало исследование компании Smartmetrics. Аналитики компании с помощью машинного зрения изучили, как продавцы крадут в торговых точках.
В сплошном исследовании участвовало 1,2 тыс. точек по всей России. По данным Smartmetrics, в среднем 100 чеков в одной точке в месяц относятся к воровству.
Аналитики выяснили, что по итогам 2022 года число случаев воровства денег из кассы выросло в 2 раза по сравнению с 2021 годом.
Кроме того, в 8 раз увеличилось число переводов на карточки сотрудников по номеру телефону и QR-коду. Отмечается, что этому способствовали увеличение доли расчетов в наличных, дефицит кассовой ленты, а также недостаточная кассовая дисциплина в торговых точках.
Персонал также использует и другие способы для кражи: часто сотрудники уносят из торговых точек весовые и разливные продукты (фрукты, овощи, пиво и другое), проводят манипуляции с бонусными программами или бонусными рублями.
Ущерб от таких действий сотрудников Smartmetrics оценивает в сотни тысяч рублей, а иногда из-за воровства компании теряют до 10% прибыли.
По словам директора компании «Смарт Технологии» Ильнара Сафина, это связано с тем, что в маленьких сетях бизнес-процессы часто опираются на доверие, а не системы контроля, как в средних и крупных организациях.
Фото на обложке: Unsplash
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