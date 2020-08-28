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TikTok запустил онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписью «Никуда не уйду»
Новости
Анастасия Марьина
TikTok запустил собственный онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписями Not Going Anywhere («Никуда не уйду») и Here To Stay («Останусь здесь»).
TikTok запустил онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписью «Никуда не уйду»Анастасия Марьина
Мерч стоит $45 (3,4 тысячи рублей) и $70 (5,3 тысячи рублей) соответственно. На момент выхода публикации все вещи в магазине были раскуплены.
Надписи от руки создал графический дизайнер Джошуа Вайдс (Joshua Vides).
Компания выставила на продажу одежду с такими надписями на фоне конфликта с властями США и возможной блокировки в стране.
Трамп потребовал прекратить все сделки с китайским сервисом, если до 15 сентября приложение не выкупит американская компания.
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