TikTok запустил онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписью «Никуда не уйду»

TikTok запустил собственный онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписями Not Going Anywhere («Никуда не уйду») и Here To Stay («Останусь здесь»).

