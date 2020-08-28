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TikTok запустил онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписью «Никуда не уйду»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

TikTok запустил собственный онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписями Not Going Anywhere («Никуда не уйду») и Here To Stay («Останусь здесь»).

TikTok запустил онлайн-магазин, где продает футболки и толстовки с надписью «Никуда не уйду»

Мерч стоит $45 (3,4 тысячи рублей) и $70 (5,3 тысячи рублей) соответственно. На момент выхода публикации все вещи в магазине были раскуплены.

Надписи от руки создал графический дизайнер Джошуа Вайдс (Joshua Vides).

Компания выставила на продажу одежду с такими надписями на фоне конфликта с властями США и возможной блокировки в стране.

Трамп потребовал прекратить все сделки с китайским сервисом, если до 15 сентября приложение не выкупит американская компания.

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