Смена руководства Tinder обвалила акции материнской Match Group на 17%

Смена руководства Tinder обвалила акции ее компании-владельца на 17%. В Match Group остались недовольны работой генерального директора Ренаты Нюборг и уволили ее. В должности она проработала меньше года.

Об увольнении генерального директора Tinder Ренаты Нюборг говорится в письме акционерам под авторством главы Match Group Бернарда Кима.

Рената Нюборг стала шестым генеральным директором, которого Tinder сменил с момента основания в 2012 году. Нюборг не проработала в должности и года.

В Match Group остались недовольны финансовыми показателями Tinder под руководством Нюборг. Во многом они оказались хуже ожиданий аналитиков – чистый квартальный убыток составил $32,4 млн, убыток на одну акцию – $0,11. За аналогичный период в 2021 году Tinder получил чистую прибыль и прибыль на акцию.

После заявления о смене руководства Tinder акции Match Group, которой принадлежит сервис знакомств, рухнули на 22% на премаркете на Nasdaq. Позже падение замедлилось до 17,2%.

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