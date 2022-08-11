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«Тинькофф» вложил 500 млн рублей для «разморозки» своего фонда на Мосбирже

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф Инвестиции» вложили 500 млн рублей, чтобы «разморозить» фонд «Тинькофф Вечный портфель USD» на Московской бирже.

«Тинькофф» вложил 500 млн рублей для «разморозки» своего фонда на Мосбирже

Согласно сообщению «Тинькофф», банк выкупил все заблокированные бумаги у долларового биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD». Это позволило вернуть доступ к своим средствам 450 тыс. клиентам. 

В марте 2022 года европейские расчетно-клиринговые организации Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария — НРД. Из-за этого в российском депозитарии оказались заморожены активы российских инвесторов.

Часть активов фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» также хранилась в НРД и потому попала под блокировку. Компания уточняет, что в составе «Тинькофф Вечный портфель USD» таких бумаг насчитывалось порядка 12% от стоимости чистых активов фонда на сумму более 500 млн рублей.

«Мы первыми на российском рынке полностью выкупили заблокированные активы, и все пайщики получат доступ к своим активам. Благодаря возобновлению торгов будут разморожены активы на общую сумму более чем 4,5 млрд рублей», — сообщил директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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