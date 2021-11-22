«Тинькофф» вместо открытия необанка на Филиппинах получит там полную банковскую лицензию

Материнская компания «Тинькофф Банка» TCS Group поменяла планы на освоение рынка Филиппин и заявила о намерениях получить там полную банковскую лицензию. Ранее группа говорила о том, что откроет на Филиппинах необанк.

Об изменении в планах TCS Group по выходу на рынок Филиппин пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Материнская компания «Тинькофф Банка» решила последовать совету Центрального банка Филиппин и подаст заявку на получение там коммерческой банковской лицензии.

Ранее группа заявила о планах открыть в государстве необанк, но, как отметил представитель TCS Group, лицензия цифрового банка была лишь одним из вариантов допуска на рынок Филиппин.

В августе RB.ru рассказывали о планах TCS Group по открытию необанка на Филиппинах. Капитал дочернего предприятия, состоящего из 20 млн обыкновенных акций, ограничили 3 млрд рублей. В сентябре совет директоров TCS Group одобрил создание «дочки».

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