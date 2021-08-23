Группа «Тинькофф» планирует открыть цифровой банк на Филиппинах

«Тинькофф банк» планирует открыть необанк на Филиппинах. Предполагается, что капитал «дочки» не превысит 3 млрд рублей и будет состоять из 20 млн обыкновенных акций. Создание банка «это часть стратегии выхода группы на финансовый рынок стран Азии», сказали в «Тинькофф».

О планах по выходу группы «Тинькофф» на азиатский рынок пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя группы.

«Подача документов на получение лицензии в Филиппинах – часть стратегии выхода группы на финансовый рынок стран Азии», – отметил он.

Руководить направлением будет глава «Тинькофф Мобайла» Георгий Чесаков. Предполагается, что капитал предприятия составит 3 млрд рублей в пересчете на российскую валюту и будет состоять из 20 млн обыкновенных акций номиналом 100 филиппинских песо (147,5 рублей).

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