Швейцарская BPC стала партнером «Тинькофф» в выходе на рынок Филиппин

Партнером «Тинькофф» в выходе на рынок Филиппин стала структура швейцарской компании BPC. Radar Payments будет обеспечивать платежные операции будущих клиентов банка, выпускать карты, следить за безопасностью переводов.
Материнская компания «Тинькофф банка» TCS Group подписала соглашение с швейцарским провайдером платежей BPC, сообщается в пресс-релизе.
Партнером «Тинькофф банка» на Филиппинах станет одна из структур BPC Radar Payments. Компания будет обеспечивать платежные операции клиентов банка, выпускать кредитные карты, следить за безопасностью платежей и переводов.
BPC работает на рынке Филиппин более 15 лет, и опыт компании поможет «Тинькофф банку» быстрее выйти на новый рынок, подчеркнул председателя совета директоров «Тинькофф» Георгий Чесаков.
«Тинькофф» сообщил о планах открыть необанк на Филиппинах в августе 2021 года. В ноябре компания расширила планы и заявила о намерениях получить стране полную банковскую лицензию.
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Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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