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Швейцарская BPC стала партнером «Тинькофф» в выходе на рынок Филиппин

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Партнером «Тинькофф» в выходе на рынок Филиппин стала структура швейцарской компании BPC. Radar Payments будет обеспечивать платежные операции будущих клиентов банка, выпускать карты, следить за безопасностью переводов.

Швейцарская BPC стала партнером «Тинькофф» в выходе на рынок Филиппин

Материнская компания «Тинькофф банка» TCS Group подписала соглашение с швейцарским провайдером платежей BPC, сообщается в пресс-релизе. 

Партнером «Тинькофф банка» на Филиппинах станет одна из структур BPC Radar Payments. Компания будет обеспечивать платежные операции клиентов банка, выпускать кредитные карты, следить за безопасностью платежей и переводов.

BPC работает на рынке Филиппин более 15 лет, и опыт компании поможет «Тинькофф банку» быстрее выйти на новый рынок, подчеркнул председателя совета директоров «Тинькофф» Георгий Чесаков. 

«Тинькофф» сообщил о планах открыть необанк на Филиппинах в августе 2021 года. В ноябре компания расширила планы и заявила о намерениях получить стране полную банковскую лицензию.

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Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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