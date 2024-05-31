«Тинькофф» разработал собственный софт для банкоматов на Linux

«Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов, сообщила кредитная организация. Компания разработала собственное программное обеспечение (ПО) на операционной системе (ОС) Linux и ввела в эксплуатацию первые устройства в Москве.

Отмечается, что в настоящее время почти все банкоматы в России и в мире работают на ОС Windows, принадлежащей Microsoft.

«Тинькофф» в рамках своей стратегии по импортозамещению разработал собственное ПО (включая бэкенд и пользовательские интерфейсы) на операционной системе с открытым исходным кодом Linux.

В конце 2022 года «Тинькофф» запустил первый отечественный банкомат «Один». Устройство стало первым банкоматом, который полностью создан в России с использованием отечественных комплектующих.

«Linux — это open-source-система, и разработка программного обеспечения, совместимого с ней, делает нас независимыми от любых вендоров, в том числе зарубежных. Теперь мы будем самостоятельно управлять созданием продуктов и реализовывать любые необходимые прикладные функции в банкомате», — сообщил заместитель директора департамента платежных систем «Тинькофф» Павел Власов, которого цитирует пресс-служба.

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