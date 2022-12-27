«Тинькофф» установил в Москве первый отечественный банкомат

«Тинькофф» запустил работу первого отечественного банкомата, он получил название «Один». Это первый банкомат, который полностью создан в России с использованием отечественных комплектующих, отметили в кредитной организации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Банкомат оснащен стеклянной сенсорной панелью, его создавали с применением российского, но в том числе и зарубежного оборудования. Аппарат разрабатывали за счет мощностей компании БАНКОМ (часть экосистемы «Тинькофф»).
«Один» расположился в бизнес-центре «Водный» в Москве. Он предлагает привычный набор функций: снятие и внесение наличных. Воспользоваться аппаратом можно с помощью карт, телефонов и QR-кода.
Фото в тексте: «Тинькофф»
В кредитной организации планируют расширить зону размещения таких банкоматов, в ближайшие месяцы «Тинькофф» установит еще тысячу отечественных устройств.
Ранее банк предложил альтернативу Apple Pay — специальный стикер для смартфона, с помощью которого можно оплачивать покупки.
Фото на обложке: olympuscat /
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