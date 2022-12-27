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«Тинькофф» установил в Москве первый отечественный банкомат

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Тинькофф» запустил работу первого отечественного банкомата, он получил название «Один». Это первый банкомат, который полностью создан в России с использованием отечественных комплектующих, отметили в кредитной организации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Тинькофф» установил в Москве первый отечественный банкомат

Банкомат оснащен стеклянной сенсорной панелью, его создавали с применением российского, но в том числе и зарубежного оборудования. Аппарат разрабатывали за счет мощностей компании БАНКОМ (часть экосистемы «Тинькофф»).

«Один» расположился в бизнес-центре «Водный» в Москве. Он предлагает привычный набор функций: снятие и внесение наличных. Воспользоваться аппаратом можно с помощью карт, телефонов и QR-кода.

Фото в тексте: «Тинькофф»

В кредитной организации планируют расширить зону размещения таких банкоматов, в ближайшие месяцы «Тинькофф» установит еще тысячу отечественных устройств.

Ранее банк предложил альтернативу Apple Pay — специальный стикер для смартфона, с помощью которого можно оплачивать покупки.

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Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

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