«Тинькофф Бизнес» запустил программу поддержки предпринимателей

Компания Jump.Finance, которая занимается оптимизацией расчетов с самозанятыми, и «Тинькофф Бизнес» запустили программу поддержки предпринимателей, в рамках которой предприниматель на два месяца освобождается от комиссии за пользование сервисом Jump.Finance. Об этом RB сообщили в пресс-службе Jump.Finance.

Текущим клиентам Jump.Finance также можно принять участие в акции. Для этого нужно обратиться в клиентский сервис компании и подключить услугу. Также не будут списываться абонентская плата за обслуживание и комиссия за переводы самозанятым на карты «Тинькофф».

«Эти шагом компании поддерживают предпринимателей, для которых новые ограничения по причине COVID-19 могут нанести самый сильный удар», — говорится в сообщении.

По словам CEO Jump.Finance Антона Кириллова, бесплатный сервис может помочь предпринимателям сократить расходы на обслуживание самозанятого персонала на 40-60%.

С коллегой соглашается и руководитель проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов. По его подсчетам, услугами самозанятых пользуются сегодня «десятки тысяч компаний». Их услуги наиболее востребованы в сферах, где личное взаимодействие с клиентами ограничено из-за мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции, отмечает руководитель. «Отмена комиссии за выплаты самозанятым поможет таким компаниям снизить расходы», — комментирует Евгений Наумов.

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Фото:Jump.Finance