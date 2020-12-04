«Тинькофф» выпустил бесплатный обучающий курс по защите от мошенников

«Тинькофф-журнал» выпустил бесплатный обучающий курс «Как защититься от мошенников» . Задача курса — показать актуальные и опасные сценарии мошенников в финансовой сфере, а также научить читателей противостоять психологическим манипуляциям. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

В учебнике дан свод инструкций о правильном поведении при встрече с мошенниками.

«Каждый десятый россиянин, который сталкивается с телефонным мошенничеством, поддается на уловки и теряет деньги. Поэтому важно заранее отработать реакции на возможные звонки. Мы хотим натренировать наших читателей давать отпор вымогателям», — говорят авторы курса.

Курс разработан сотрудниками редакции финбезопасности «Тинькофф-журнала» и управления по борьбе с мошенничеством «Тинькофф». В нем подробно разбираются эффективные мошеннические схемы и сценарии. Курс состоит из девяти уроков, которые научат:

распознавать звонки и смс от мошенников;

вычислять ложные обещания;

защищать личную информацию в интернете;

отличать официальные сайты от подделок;

вычислять финансовые пирамиды;

защищаться от обмана на сайтах объявлений.

Для закрепления после каждого урока предусмотрен тест с примерами мошеннических схем и скриншотами сообщений от мошенников.

Для читателей, которые решат пройти курс, каждую неделю будет открываться новая тема. Чтобы не пропустить выход нового урока, можно подписаться на курс. В этом случае напоминание придет на почту.

Курс является частью образовательного проекта «Тинькофф» по обучению клиентов защите от мошенничества. В проект также входят видеоролики, мультсериал «Мошенники в огороде», сториз в мобильном приложении, образовательный e-mail курс.

«Тинькофф-журнал» — ежемесячное издание «Тинькофф», в котором выпускаются материалы о личных финансах, правах, инвестициях, бизнесе, путешествиях и развлечениях.

Бесплатная образовательная платформа журнала запущена в сентябре 2019 года. По собственным данным, с момента запуска на ней зарегистрировалось 400 тысяч пользователей. Кроме курса по защите от мошенников на платформе можно пройти обучение по инвестициям, автомобилям, самозанятости, жизни в России и другим темам.

Фото: Robert Avgustin / Shutterstock