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Суд отклонил жалобу Тинькова* к Дерипаске о выплате 20 млн рублей по иску о защите чести

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд отклонил жалобу Олега Тинькова* к Олегу Дерипаске о выплате 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. Один миллиардер подал в суд на другого за публичные оскорбления в соцсетях. Дерипаска выиграл суд, но просил взыскать с Тинькова 2 млрд рублей.

Суд отклонил жалобу Тинькова* к Дерипаске о выплате 20 млн рублей по иску о защите чести

Суд отказал Олегу Тинькову в жалобе на решение о выплате 20 млн рублей Олегу Дерипаске по иску о защите чести и достоинства. Решение суда о выплате вступило в законную силу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дерипаски.

В октябре 2023 года суд постановил взыскать с Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски 20 млн рублей, изначально исковое требование составляло 2 млрд рублей. Дерипаска обвинял Тинькова в публичных оскорблениях за посты, порочащие честь и достоинство, которые Тиньков размещал в социальных сетях.

Исковые требования Дерипаски также относились к Meta Platforms** – от компании требовали удалить порочащие сведения, но финансовых претензий к ней не было.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

* Тиньков Олег Юрьевич внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

** Деятельность Meta Platforms признана экстремистской в РФ и запрещена

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