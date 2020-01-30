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TMT Investments Германа Каплуна вложилась в эстонский стартап Timbeter

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Эстонский стартап в сфере лесозаготовок Timbeter привлек $1 млн от группы инвесторов. Посевной раунд возглавил фонд с российскими корнями TMT Investments. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Русский венчур».

TMT Investments Германа Каплуна вложилась в эстонский стартап Timbeter

По информации с официального сайта стартапа, другими участниками раунда стали компании EigenKapital, Change Ventures, Contriber Ventures и Wiser.

Инвестиции будут направлены на увеличение числа продаж в Южной Азии и Латинской Америке, а также на создание цифровой инфраструктуры между компаниями и государственными ведомствами.

«Русский венчур» сообщает, что ТМТ Investments вложили в стартап $220 тысяч. Rusbase направил свой запрос в фонд.

Timbeter был основан в Эстонии 2013 году Валло Виснапуу, Анной-Гретой Цахкна и Мартином Камбла. Стартап создал алгоритм, который способен распознавать размер бревен и их количество лесозаготовках. Эта технология позволяет экономить время и ресурсы предпринимателей. По собственным данным, Timbeter используется в 61 стране, доступен на 11 языках и имеет более 10 000 пользователей.

TMT Investments — фонд, основанный в 2010 году Александром Моргульчиком, Артёмом Инютиным и Германом Каплуном. Сейчас акции фонда торгуются на Лондонской бирже, под управлением — $100 млн. В портфолио компании входят: платформа для совместной работы Wrike, такси-сервис Bolt, фотосток Depositphotos, программное решение PandaDoc, онлайн-магазин Wanelo.

Фото: pinyo bonmark / Shutterstock

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