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«Точка» запустила операции в индийской национальной валюте

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Предприниматели-клиенты «Точки» смогут отправлять платежи в Индию в рупиях, банк запустил операции в индийской национальной валюте. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Точка» запустила операции в индийской национальной валюте

Предпринимателям не придется открывать для этого валютный счет: деньги списываются с рублевого счета, затем конвертируются в рупии. 

Можно отправить в Индию любую сумму — минимального порога для трансграничного платежа нет. Операцию можно провести в будние дни до 15:30 мск. 

По данным «Точки», товарооборот между Россией и Индией за прошедший год вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021-м. Россия входит в пятерку главных торговых партнеров восточной страны.

Помимо рупий, «Точка» работает с рядом других валют: юани, лиры, тенге, драмы, лари, динары, доллары и евро для разных стран.

Фото на обложке: Unsplash

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