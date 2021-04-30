Только для друзей и соседей: запущен каршеринг «Рули»

В Москве и Санкт-Петербурге запустился новый сервис краткосрочной аренды автомобилей — «Рули». Автомобильное сообщество связывает «Рули» с идеей «народного каршеринга», над которой в последнее время активно работал московский Дептранс.

О запуске сервиса сообщил в своём Telegram-канале заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В первое время каршеринг будет доступен в закрытом режиме для 100 пользователей: сейчас он позиционируется, как сервис аренды «друзьям и знакомым».

«Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей. Кроме того, мы не ждем миллионов регистраций сразу, этот проект — удобная опция, которая должна быть в Москве — в самом современном городе в Европе», — заявил Ликсутов.

Главное отличие «Рули» от остальных сервисов каршеринга — в парке автомобилей: он будет состоять исключительно из личных машин пользователей сервиса. Владелец сможет сам выбирать, кому отдать автомобиль в аренду, а также прописать дополнительные условия возврата — длительность или необходимость мойки/заправки.

На время теста московский Дептранс предоставит первым 100 пользователям бесплатное ОСАГО без ограничений числа водителей на 3 месяца. Однако Ликсутов отметил, что в случае ДТП по вине арендатора ущерб компенсироваться не будет, поэтому чиновник рекомендовал дополнительно оформить КАСКО. Кроме того, в автомобили будет бесплатно установлено телематическое оборудование.

Для сдачи в каршеринг автомобиль должен соответстовать ряду требований, в частности:

возраст ТС не старше 5 лет;

наличие дополнительного ключа;

наличие диагностической карты;

исправное техническое состояние;

готовность сдавать автомобиль в аренду не менее, чем на 2 дня в неделю.

Кроме того, предпочтение будет отдаваться автомобилям с автоматической коробкой передач.

На данный момент нет данных о льготных парковочных абонементах для машин «Рули», но ранее сообщалось, что автомобилям «народного каршеринга» их не предоставят.

Требования к арендаторам машин, подключённых к «Рули», будут аналогичны ряду традиционных каршерингов: возраст не менее 21 года и водительский стаж не менее 2 лет.

Проект «Рули» стал результатом длительной проработки московским Дептрансом идеи «народного каршеринга», к которой возникало много вопросов: автовладельцы не были готовы отдать свою машину в аренду незнакомым людям. Именно поэтому проект переориентровался на «друзей и соседей», считают авторы Telegram-канала «Каршеровод».

«Если говорить про p2p-каршеринг, в России и в мире есть/было несколько аналогичных проектов, которые пытались залезть в этот «голубой океан», но по факту это не так просто сделать: недостаточно самой платформы/приложения, вопросы с телематикой, страховкой, ответственностью волнуют всех, а решить их не так просто. С «Рулями» всё проще — проект создаётся для нужд города и при его поддержке, здесь основной целью является сокращение числа новых автомобилей и повышение утилизации тех, что по 20+ часов в сутки просто стоят. Вы, в свою очередь, можете зарабатывать. Кажется, вин-вин для всех», — отметили в «Каршероводе»

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Фото: «Московский транспорт».