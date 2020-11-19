Названы 200 самых распространенных паролей 2020 года

Компания, предоставляющая менеджер паролей, NordPass опубликовала ежегодное исследование самых распространенных паролей этого года. Наиболее популярными среди них стали легко угадываемые комбинации цифр, например, «123456», а также слова «password», «qwerty», «iloveyou». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе NordPass.

Составители списка оценили базу данных, включающую более 275 млн паролей. Выяснилось, что только 44% из них являются уникальными.

В топ-10 самых популярных паролей вошли цифровые комбинации и простые слова:

123456; 123456789; picture1; password; 12345678; 111111; 123123; 12345; 1234567890; senha (означает «пароль» на португальском языке).

Если сравнить этот список с таким же прошлогодним рейтингом, можно сделать вывод, что люди по всему миру по-прежнему используют несложные и неуникальные пароли. Так, пароль «123456», который находится на первом месте в списке 2020 года, был вторым в 2019 году. Лидер прошлого года «12345» сейчас сместился на восьмое место.

«Многие из этих паролей могут быть взломаны менее чем за секунду. Кроме того, они уже утекли в сеть во время предыдущих утечек данных. Например, наиболее популярный пароль "123456” попадал в сеть 23,5 млн раз», — рассказал эксперт по безопасности NordPass Чад Хэммонд.

Он также добавил, что указанные пароли могут быть использованы в хакерских атаках для получения несанкционированного доступа к различным аккаунтам пользователей в интернете. Также плохо защищенные адреса электронной почты могут быть применены для фишинговых атак или обмана знакомых людей их владельцев.

В этом году менее половины паролей были новыми в списке. Таких паролей было 78. В целом, люди по-прежнему используют легко запоминающиеся пароли, в том числе свои имена, любимые виды спорта, еду и так далее.

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