Российские топ-менеджеры не готовы работать в подчинении у женщин — исследование

Лишь 1% женщин топ-менеджеров предпочитают работать в подчинении женщины, показало исследование компании Kontakt InterSearch Russia. Среди мужчин желающих работать под руководством противоположного пола не оказалось.

Опрос проводился в феврале 2022 года. В нем приняли участие 1052 управленца: 55% мужчин и 45% женщин.

Исследование также показало стремительный рост числа несогласных с практикой гендерного квотирования. Против нее выступают 82% мужчин и 54% женщин. В 2020 году, по данным аналогичного исследования, показатель несогласных с практикой среди мужчин был равен 62%, среди женщин — 11%.

Более половины (54%) женщин признались, что сталкивались с ситуацией гендерного неравенства: 44% — иногда, 10% — регулярно. Мужчины говорили о подобной ситуации в 30% случаев.

Главная преграда как для женской, так и для мужской карьеры — интриги в деловой среде. Этот фактор отметили 34% женщин и 32% мужчин. Мешают карьере и отсутствие связей, усталость и эмоциональное выгорание. Женщины чаще мужчин называют такой фактор, как дискриминация по полу/национальности, мужчины же чаще сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке труда.

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