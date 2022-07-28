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Суд снова запретил в России анонимный браузер Tor

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский суд снова запретил анонимный браузер Tor. Основанием послужил иск от прокуратуры. В связи с этим Роскомнадзор может в очередной раз заблокировать браузер, который в прокуратуре посчитали распространяющим запрещенную информацию.

Суд снова запретил в России анонимный браузер Tor

О решении, которое Ленинский районный суд города Саратова вынес в отношении браузера Tor, пишет «Интерфакс».

Основанием для запрета анонимного браузера Tor в России стал поданный прокуратурой судебный иск. В ведомстве посчитали, что браузер распространяет запрещенную информацию. Суд в итоге удовлетворил требования прокуратуры.

Решение суда означает, что Роскомнадзор может заблокировать браузер Tor на территории России.

Ранее Роскомнадзор уже блокировал браузер, его внесли в российский реестр запрещенной информации. В июле Роскомнадзор снял блокировку с браузера Tor по решению Саратовского областного суда, которое он вынес в мае.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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