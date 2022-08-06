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Старт торгов на фондовом рынке для нерезидентов из «дружественных» стран отложили из-за указа Путина

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Московская биржа отложила открытие торгов на фондовом рынке для нерезидентов из «дружественных» стран и объяснила это указом Путина. Открыть фондовый рынок планировалось 8 августа, но в этот день нерезиденты получат возможность совершать операции только на срочном рынке.

Старт торгов на фондовом рынке для нерезидентов из «дружественных» стран отложили из-за указа Путина

О переносе начала торгов говорится в сообщении Мосбиржи.

«В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем», – пояснили в Мосбирже. О дате начала торгов площадка сообщит дополнительно.

Речь идет об указе, который Владимир Путин подписал 5 августа. Согласно документу, до конца 202 года гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегически важных российских предприятиях, в том числе банках (список утвердят в течение десяти дней с момента подписания указа).

Нерезидентам из «дружественных» стран с 8 августа будут доступны торги на срочном рынке. Рынок откроется также для нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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