Старт торгов на фондовом рынке для нерезидентов из «дружественных» стран отложили из-за указа Путина

Московская биржа отложила открытие торгов на фондовом рынке для нерезидентов из «дружественных» стран и объяснила это указом Путина. Открыть фондовый рынок планировалось 8 августа, но в этот день нерезиденты получат возможность совершать операции только на срочном рынке.
О переносе начала торгов говорится в сообщении Мосбиржи.
«В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем», – пояснили в Мосбирже. О дате начала торгов площадка сообщит дополнительно.
Речь идет об указе, который Владимир Путин подписал 5 августа. Согласно документу, до конца 202 года гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегически важных российских предприятиях, в том числе банках (список утвердят в течение десяти дней с момента подписания указа).
Нерезидентам из «дружественных» стран с 8 августа будут доступны торги на срочном рынке. Рынок откроется также для нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.
Фото на обложке: T. Schneider /
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