Основатели ExploRussia расскажут, как использовать тренд на ответственный туризм

19 ноября на онлайн-встрече выступят Ольга Ситник и Анна Михейкина, сооснователи туристической компании ExploRussia, которая развивает бизнес в соответствии с принципами устойчивости. Спикеры расскажут о том, что такое устойчивый туризм в целом, почему туристы все чаще формируют запрос на ответственное путешествие и что в связи с этим нужно делать туроператорам. Мероприятие пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub.

Последствия пандемии COVID-19 помогли сделать большой толчок в сторону развития ответственного туризма. Ещё несколько лет назад аналитики Momondo называли главными трендами в индустрии путешествий «ресурсосберегающее путешествие» и «осознанный туризм».

Это означает, что ожидания клиентов и предпринимателей совпадают: появляется всё больший запрос на туризм, компоненты которого сходятся с понятиями ответственного туризма.

Об основных принципах, критериях и видах устойчивого туризма на встрече расскажут сооснователи ExploRussia Анна Михейкина и Ольга Ситник.

На встрече спикеры объяснят, что представляет из себя многослойное понятие устойчивого туризма, а также ответят на вопросы, как переупаковать тот или иной маршрут или туристический продукт в соответствии с принципами устойчивого туризма.

Во встрече также примет участие Гузель Санжапова, социальный предприниматель, основатель Cocco Bello. Гузель вместе с командой ExploRussia представит кейс развития туристического потенциала Малого Турыша в парадигме устойчивого туризма.

Во время встречи у участников будет возможность разобрать собственный кейс.

Если вы:

индивидуальный гид/ экскурсовод или представляете команду ТО или ТА, объекта показа/ культурной институции, отеля или любого другого игрока туризма;

развиваете туристические продукты и сервисы в любой из сфер туризма;

вам интересно разобрать с коллегами из ExploRussia собственный кейс, проанализировать его на предмет соответствия критериям устойчивого туризма и получить по итогам алгоритм действий/ Action Plan,

напишите нам:

Дарья Колганова, [email protected]

Яна Шингарева, [email protected]

Участие во встрече бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия. Онлайн-встреча пройдет на платформе Zoom.

Подготовиться ко встрече и узнать подробнее об устойчивом туризме можно также в материале.

О спикерах:

Ольга Ситник, сооснователь и директор ExploRussia. Ольга практикует устойчивый туризм с 2013 года, спикер на конференциях, программный директор мероприятий по туризму, куратор образовательных программ по устойчивому туризму. Основатель Школы Ответственного Туризма для туроператоров, музеев, гостиниц и дестинаций.

Анна Михейкина, сооснователь ExploRussia.

С 2013 года занимается вопросами устойчивого туризма, в 2017 году благодаря совместным усилиям ExploRussia и Соссо Bello был создан первый тур в Малый Турыш для иностранных путешественников, полностью отвечающий основным принципам устойчивого туризма.

Анна увлекается бегом, вопросами ответственного потребления, воспитывает сына.

Гузель Санжапова

Социальный предприниматель, основатель одного из самых известных социальных предприятий в России – производства меда Cocco Bello в деревне Малый Турыш Свердловской области. Коллаборация Гузель Санжаповой с компанией ExploRussia положила начало туристическому развитию Малого Турыша. Туроператор организовал приезд в деревню первой группы иностранных туристов. Сейчас успешный сельский стартап и ExploRussia создают уникальный для России пример кросс-отраслевого сотрудничества, основанного на ценностях устойчивого туризма.

Moscow Travel Hub — деловая онлайн-площадка для туриндустрии, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Хаб позволяет бизнесу из сферы туризма и гостеприимства общаться в Telegram-чате, создавать партнерские проекты, узнавать актуальные новости и читать статьи о современных технологиях и маркетинге туристических продуктов и сервисов.