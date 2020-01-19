Toyota инвестирует $394 млн в разработку аэротакси

Toyota Motor вложит $394 млн в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания подписала соглашение с американской Joby Aviation. В раунде С на $590 млн также участвовали Baillie Gifford, Global Oryx, Intel Capital, Capricorn Investment Group и другие.

С учетом завершенного раунда общая сумма инвестиций в Joby Aviation составит $720 млн. Оценка компании не раскрывается.

По словам президента и главного исполнительного директора Toyota Акио Тойода, потенциал Joby будет использован «для революционных изменений транспорта будущего».

Joby выпустила изображение прототипа летательного аппарата. Аэротакси может пролететь 150 миль на одной зарядке со скоростью до 200 миль в час, уточнили в компании. Воздушное такси рассчитано на перевозку четырех пассажиров и пилота. Производство машин будет организовано в Калифорнии.

Прототип электрического аэротакси. Joby Aviation

Как отмечает Bloomberg, автопроизводитель активно инвестирует в транспортные технологии будущего. В 2019 году Toyota поддержала производителя автономных транспортных систем Recogni и оператора самоуправляемых автобусов May Mobility. У подножия Фудзи компания намерена построить технопарк для беспилотного и других видов инновационного транспорта.