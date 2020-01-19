Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Toyota инвестирует $394 млн в разработку аэротакси

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Toyota Motor вложит $394 млн в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщает Bloomberg.

Toyota инвестирует $394 млн в разработку аэротакси

Компания подписала соглашение с американской Joby Aviation. В раунде С на $590 млн также участвовали Baillie Gifford, Global Oryx, Intel Capital, Capricorn Investment Group и другие.

С учетом завершенного раунда общая сумма инвестиций в Joby Aviation составит $720 млн. Оценка компании не раскрывается. 

По словам президента и главного исполнительного директора Toyota Акио Тойода, потенциал Joby будет использован «для революционных изменений транспорта будущего».

Joby выпустила изображение прототипа летательного аппарата. Аэротакси может пролететь 150 миль на одной зарядке со скоростью до 200 миль в час, уточнили в компании. Воздушное такси рассчитано на перевозку четырех пассажиров и пилота. Производство машин будет организовано в Калифорнии.

Прототип электрического аэротакси. Joby Aviation

Как отмечает Bloomberg, автопроизводитель активно инвестирует в транспортные технологии будущего. В 2019 году Toyota поддержала производителя автономных транспортных систем Recogni и оператора самоуправляемых автобусов May Mobility. У подножия Фудзи компания намерена построить технопарк для беспилотного и других видов инновационного транспорта.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ