Росфинмониторинг предупредил банки о незаконном обналичивании туристического кешбэка

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме обналичивания денег: туркомпании оформляют поездки на подставных лиц, чтобы получить туристический кешбэк. Ведомство предупредило банки и дало рекомендации, как обнаружить такие схемы.
Использовать схему обналичивания могут туристические компании и физлица, среди которых клиенты и сотрудники фирм и те, кто связан с топ-менеджерами и владельцами их, пишет РБК. В описании Росфинмониторинга схема таким образом:
- Физлица открывают карты «Мир», на них должны поступить деньги от туркомпании для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка.
- Компания зачисляет на карту от 180 тыс. до 400 тыс. рублей под видом возврата средств за ранее отмененный тур.
- Клиент в течение пары дней покупает туры по России, от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая. Оплата производится через терминалы в офисах туркомпаний.
- Затем происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица — 20% от стоимости тура, но не более тыс. рублей.
- Клиент банка снимает полученные деньги с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.
Росфинмониторинг предложил банкам препятствовать такой схеме еще на этапе перечисления денег физлицу за якобы отмененную турпоездку. Банки должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку.
Ведомство также перечислило признаки сомнительности этой операции: клиент банка ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения нового тура с кешбэком или не смог предоставить в банк чеки, билеты или ваучеры, а туркомпания не производила никакие расчеты для организации поездки.
Банку России известно о возможности использования такой схемы. Оператору туристического кешбэка — Национальной системе платежных карт — удавалось своевременно выявлять подобные случаи нарушений акции. А Ростуризм сообщил, что жалоб на такую схему не получал, а сами риски программы обрабатывают вместе с НСПК.
По словам руководителя практики имущественных отношений Amulex.ru Галины Гамбург, банки могут запросить у турфирм подтверждающие документы, но это «может сильно осложнить деятельность крупных компаний». Представитель ЦБ уверен, что надо изменить порядок возврата — перечислять деньги «только после подтверждения использования туристом услуги».
С начала программы туристического кешбэка по февраль 2022 года на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. Это пятая часть годового бюджета программы. За две недели с момента запуска программой воспользовались 200 тыс. человек. Они приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей.
Фото на обложке: Svitlana Hulko /
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