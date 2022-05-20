Росфинмониторинг предупредил банки о незаконном обналичивании туристического кешбэка

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме обналичивания денег: туркомпании оформляют поездки на подставных лиц, чтобы получить туристический кешбэк. Ведомство предупредило банки и дало рекомендации, как обнаружить такие схемы.

Использовать схему обналичивания могут туристические компании и физлица, среди которых клиенты и сотрудники фирм и те, кто связан с топ-менеджерами и владельцами их, пишет РБК. В описании Росфинмониторинга схема таким образом:

Физлица открывают карты «Мир», на них должны поступить деньги от туркомпании для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка.

Компания зачисляет на карту от 180 тыс. до 400 тыс. рублей под видом возврата средств за ранее отмененный тур.

Клиент в течение пары дней покупает туры по России, от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая. Оплата производится через терминалы в офисах туркомпаний.

Затем происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица — 20% от стоимости тура, но не более тыс. рублей.

Клиент банка снимает полученные деньги с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.

Росфинмониторинг предложил банкам препятствовать такой схеме еще на этапе перечисления денег физлицу за якобы отмененную турпоездку. Банки должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку.

Ведомство также перечислило признаки сомнительности этой операции: клиент банка ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения нового тура с кешбэком или не смог предоставить в банк чеки, билеты или ваучеры, а туркомпания не производила никакие расчеты для организации поездки.

Банку России известно о возможности использования такой схемы. Оператору туристического кешбэка — Национальной системе платежных карт — удавалось своевременно выявлять подобные случаи нарушений акции. А Ростуризм сообщил, что жалоб на такую схему не получал, а сами риски программы обрабатывают вместе с НСПК.

По словам руководителя практики имущественных отношений Amulex.ru Галины Гамбург, банки могут запросить у турфирм подтверждающие документы, но это «может сильно осложнить деятельность крупных компаний». Представитель ЦБ уверен, что надо изменить порядок возврата — перечислять деньги «только после подтверждения использования туристом услуги».

С начала программы туристического кешбэка по февраль 2022 года на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. Это пятая часть годового бюджета программы. За две недели с момента запуска программой воспользовались 200 тыс. человек. Они приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей.

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