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Росфинмониторинг предупредил банки о незаконном обналичивании туристического кешбэка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме обналичивания денег: туркомпании оформляют поездки на подставных лиц, чтобы получить туристический кешбэк. Ведомство предупредило банки и дало рекомендации, как обнаружить такие схемы.

Росфинмониторинг предупредил банки о незаконном обналичивании туристического кешбэка

Использовать схему обналичивания могут туристические компании и физлица, среди которых клиенты и сотрудники фирм и те, кто связан с топ-менеджерами и владельцами их, пишет РБК. В описании Росфинмониторинга схема таким образом:

  • Физлица открывают карты «Мир», на них должны поступить деньги от туркомпании для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка.
  • Компания зачисляет на карту от 180 тыс. до 400 тыс. рублей под видом возврата средств за ранее отмененный тур.
  • Клиент в течение пары дней покупает туры по России, от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая. Оплата производится через терминалы в офисах туркомпаний.
  • Затем происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица — 20% от стоимости тура, но не более тыс. рублей.
  • Клиент банка снимает полученные деньги с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.

Росфинмониторинг предложил банкам препятствовать такой схеме еще на этапе перечисления денег физлицу за якобы отмененную турпоездку. Банки должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку.

Ведомство также перечислило признаки сомнительности этой операции: клиент банка ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения нового тура с кешбэком или не смог предоставить в банк чеки, билеты или ваучеры, а туркомпания не производила никакие расчеты для организации поездки.

Банку России известно о возможности использования такой схемы. Оператору туристического кешбэка — Национальной системе платежных карт — удавалось своевременно выявлять подобные случаи нарушений акции. А Ростуризм сообщил, что жалоб на такую схему не получал, а сами риски программы обрабатывают вместе с НСПК.

По словам руководителя практики имущественных отношений Amulex.ru Галины Гамбург, банки могут запросить у турфирм подтверждающие документы, но это «может сильно осложнить деятельность крупных компаний». Представитель ЦБ уверен, что надо изменить порядок возврата —  перечислять деньги «только после подтверждения использования туристом услуги». 

С начала программы туристического кешбэка по февраль 2022 года на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. Это пятая часть годового бюджета программы. За две недели с момента запуска программой воспользовались 200 тыс. человек. Они приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей.

Фото на обложке: Svitlana Hulko / Shutterstock

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