Uber заявил о планах создать приложение для путешествий

Uber к лету текущего года добавит в свое приложение бронирование поездов и автобусов. Если эксперимент в Великобритании окажется удачным, то в приложение добавят бронирование самолетов.
О планах Uber создать travel-суперприложение пишет The Telegraph.
На первом этапе Uber запустит в Великобритании эксперимент и добавит в приложение бронирование междугородних автобусов и поездов. Компания договаривается с властями – если переговоры пройдут удачно, бронирование добавят уже к лету текущего года.
В случае успеха эксперимента, Uber планирует расширить возможности приложения и добавить в него бронирование международных перелетов и переездов, а затем подключить к опции и другие страны.
По информации газеты, отправной или конечной точкой почти половины поездок на такси с помощью Uber являются вокзалы, автобусные станции или аэропорты.
В марте Uber решил продать свою долю в совместном с «Яндексом» предприятии. Компания отозвала своих руководителей из совета директоров предприятия.
Фото на обложке: MOZCO Mateusz Szymanski /
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