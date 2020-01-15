Американский EdTech-проект TutorMe вышел на рынок России

Американский EdTech-проект TutorMe открыл представительство в России. По данным системы «Контур.Фокус», юрлицо ООО «Тьюторми Рус» было зарегистрировано 18 декабря 2019 года.

Офис открыт в Москве по адресу Варшавское шоссе, 1А. Рядом располагается бизнес-центр W Plaza.

Единственным владельцем компании значится TutorMe LLC (США). Согласно базе «Контур.Фокус», ООО будет заниматься разработкой программного обеспечения, изданием «прочих программных продуктов», оказывать консультации и проводить работы в области компьютерных технологий.

Сооснователь TutorMe Виктор Коцеруба и пресс-служба сервиса не ответили на запрос Rusbase.

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский сообщил Rusbase, что сервис TutorMe предоставляет ученикам помощь с домашним заданием. По его словам, в США такая модель развита и работает.

«В России мозг людей устроен чуть по-другому: наши дети скорее возьмут решебник или в интернете его найдут. Поэтому очень сложно предположить, как будут развиваться дела у компании в России, потому что подобных историй у нас и нет. Но мы точно будем за ними наблюдать, потому что это интересно», — сообщил Ларьяновский.

TutorMe — это платформа для онлайн-обучения, где пользователи со всего мира могут найти репетитора по алгебре, химии, психологии, английскому языку, программированию и другим предметам. Проект был создан в 2015 году, а в 2019 стал частью образовательного проекта Zovio.

Российский рынок EdTech в 2018 году достиг 30 млрд рублей. Треть этих денег — 9,625 млрд рублей — заработали 35 компаний (в первой тройке — Skyeng, «Нетология» и iSpring).

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