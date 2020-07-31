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«Туту.ру» запустит b2b-проект «Туту. Командировки»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Онлайн-сервис «Туту.ру» выйдет на рынок делового туризма: компания планирует запустить b2b-проект «Туту. Командировки». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. 

«Туту.ру» запустит b2b-проект «Туту. Командировки»

Компания планирует занять не менее 30% рынка делового туризма. Размер инвестиций в проект не раскрывается.

В «Туту.ру» отметили, что рассчитывают  сделать ставку на развитие системы электронного документооборота, предложить автоматическое формирование отчетных документов и возможность выгружать акты сверок и отчеты по заказам на текущий момент напрямую из 1С.

Регистрация и обслуживание корпоративных аккаунтов будут бесплатными, пользователям предложат объединить их с личными.

«Туту.ру» специализируется на продаже билетов на поезда, самолеты и автобусы, бронировании туров и тематических экскурсий. Сервис работает с 2003 года, его аудитория оценивается в 20 млн пользователей ежемесячно. Основатель бизнеса — Дмитрий Храпов. 

По оценкам Global Business Travel Association Convention, в 2019 году объем рынка деловых поездок в России составил $19 млрд (1,4 трлн руб.). По этому показателю страна находится на 15 месте в мире. К 2022 году эксперты ждут увеличения оборота до $24 млрд (1,8 трлн руб.).

Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock

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