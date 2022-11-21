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«Лига безопасного интернета» выступила за ограничение работы Twitch и Trovo в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Лига безопасного интернета» считает необходимым ограничить работу стриминговых платформ Twitch и Trovo в России. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

«Лига безопасного интернета» выступила за ограничение работы Twitch и Trovo в России

По ее мнению, указанные платформы несут угрозу для жизни и здоровья детей, так как они нередко становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. 

«Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны», — заявила она (цитата по ТАСС). 

Мизулина также полагает, что государство должно «поставить под жесткий контроль» сферу видеоигр, включая чаты внутри игр и серверы. В «Лиге безопасного интернета» считают, что многие дети становятся жертвами преступлений из-за злоумышленников в таких чатах.   

Инициативу запретить ряд видеоигр ранее выдвинули в Госдуме. 11 ноября первый замглава комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ограничить в России компьютерные игры, которые пропагандируют насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержат информацию о способах изготовления наркотиков и совершения суицида. 

Фото на обложке: Unsplash

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