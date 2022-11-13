Twitter начал массовые увольнения подрядчиков

Вслед за сокращением половины штата персонала в Twitter последовало массовое расторжение контрактов с внештатными работниками. Часть подрядчиков не может получить зарплату от компании, поскольку в ней попросту не осталось тех, кто может подтвердить выполненную работу.
Первым о ситуации с внештатными сотрудниками написал в своем Twitter журналист Platformer Кейси Ньютон. По его словам, «большое количество подрядчиков в Twitter были уволены [в субботу] без предварительного уведомления».
Увольнения коснулись работников в США и за рубежом, в том числе занимавшихся модерацией контента, недвижимостью и маркетингом.
Информацию Ньютона позднее подтвердили Axios несколько источников. Издание отмечает, что проблемы для подрядчиков начались сразу после сокращения 50% штата компании.
Многие из работающих по контракту не знали, перед кем отчитываться о проделанной работе, поскольку их коллеги в штате Twitter были уже уволены. Часть подрядчиков может остаться без двухнедельной зарплаты, поскольку в их командах больше нет штатных сотрудников платформы, которые могли бы подтвердить отчеты о рабочем времени.
При этом, как передает Axios, «в некоторых случаях, если не во всех», подрядчики не получили официальных уведомлений от компании о расторжении контракта. Вместо этого они сталкивались с тем, что их доступ к корпоративным системам Twitter был закрыт.
Сокращение штата Twitter началось в конце октября после покупки соцсети Илоном Маском. Новый CEO заявил, что у него «не было выбора, когда компания теряет более $4 млн в день». Сооснователь платформы Джек Дорси признался, что причиной массовых увольнений стал слишком быстрый рост компании при нем.
Фото: Unsplash
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