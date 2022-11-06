Основатель Twitter винит себя в массовых увольнениях в компании

Сооснователь и бывший CEO Twitter Джек Дорси считает, что именно он ответственен за массовые увольнения сотрудников после прихода Илона Маска. По мнению экс-главы соцсети, причина сокращения штата — «слишком быстрый рост» компании.

«Я понимаю, что многие сердятся на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу прощения за это», — написал Дорси в своем Twitter.

Бизнесмен добавил, что «благодарен и любит всех, кто когда-либо работал в Twitter», но не ждет обратной любви «сейчас или когда-либо» и понимает это.

После покупки Twitter и прихода на должность генерального директора компании Илон Маск распустил совет директоров, а также решил сократить половину штата сотрудников в целях экономии. Миллиардер написал, что у него «не было выбора, когда компания теряет более $4 млн в день».

Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter в ноябре прошлого года, уступив место экс-техническому директору компании Парагу Агравалу. В мае 2022-го сооснователь платформы ушел из совета директоров, сохранив 2,4% акций соцсети.

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