Хакеры взломали твиттер-аккаунты Илона Маска, Джеффа Безоса и Канье Уэста

Вечером 15 июля твиттер-аккаунты американских предпринимателей, политиков и знаменитостей подверглись хакерской атаке. Злоумышленники предлагали подписчикам отправить $1000 на биткоин-кошелек. Взамен мошенники обещали удвоить эту сумму.

Среди пострадавших — крупные бизнесмены и знаменитости. В их числе: основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян. Кроме того, пострадали аккаунты Apple и Uber. Жертвами стали и политики: экс-президент США Барак Обама, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, кандидат в президенты США Джозеф Байден.

Как пишет издание Protocol, на указанные биткоин-кошельки поступило как минимум 300 переводов на общую сумму $110 тысяч. К моменту публикации новости сообщения были удалены.

Глава Twitter Джек Дорси отметил, что это "тяжелый день для компании". Он пообещал держать пользователей в курсе расследования.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right. — jack (@jack) July 16, 2020

После инцидента Twitter начал проверку и ограничил часть функций скомпрометированных аккаунтов: например публикацию сообщений и смену пароля. Сейчас, по сообщениям технической поддержки компании, функции большинства аккаунтов восстановлены.

По предварительным данным, мошенники использовали социальную инженерию. Компания предполагает, что хакеры атаковали некоторых сотрудников Twitter, у которых был доступ к внутренним системам и инструментам.

Издание Motherboard пишет, что кто-то из сотрудников Twitter мог сотрудничать с хакерами. Журналисты ссылаются на информацию от хакеров и скриншоты внутренней панели соцсети.

Фото: Mr. Tempter / Shutterstock