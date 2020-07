Хакеры взломали твиттер-аккаунты Илона Маска, Джеффа Безоса и Канье Уэста

Среди пострадавших — крупные бизнесмены и знаменитости. В их числе: основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян. Кроме того, пострадали аккаунты Apple и Uber. Жертвами стали и политики: экс-президент США Барак Обама, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, кандидат в президенты США Джозеф Байден.

Как пишет издание Protocol, на указанные биткоин-кошельки поступило как минимум 300 переводов на общую сумму $110 тысяч. К моменту публикации новости сообщения были удалены.

Глава Twitter Джек Дорси отметил, что это "тяжелый день для компании". Он пообещал держать пользователей в курсе расследования.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.