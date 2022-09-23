Twitter сообщил об очередном сбое в системе безопасности

На своей официальной странице Twitter сообщил, что обнаружил в работе приложения ошибку: некоторые пользователи оставались авторизованными на нескольких мобильных устройствах после добровольного сброса пароля. Сервису пришлось принудительно отключить все активные сеансы тех, чьи аккаунты могли быть затронуты, чтобы защитить данные.

Речь идет о ситуации, когда пользователь меняет пароль на одном устройстве, но его открытый под старым паролем сеанс на другом устройстве все еще остается активен.

То есть любой, кто имеет доступ к гаджету, может пользоваться аккаунтом, делать записи, просматривать данные и ленту, пока хозяин учетной записи уверен, что защищен новым паролем.

Обнаружив ошибку, инженеры Twitter тут же отключили все активные сессии и опубликовали официальное заявление, извинившись за неудобства, которые эта мера могла причинить (пользователям пришлось везде заново залогиниваться).

Но беда в том, что сам же Twitter объясняет: ошибка возникла после изменений, внесенных в прошлом году в системы, которые обеспечивали сброс пароля.

А это уже означает, что баг мог существовать в течение нескольких месяцев. И существовать незамеченным.

Это особенно печально, поскольку происходит спустя всего неделю после выступления в суде между соцсетью и Илоном Маском бывшего главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко, пишет TechCrunch.

Ведь Затко обвинил компанию как раз в недостаточных усилиях в сфере кибербезопасности.

Учитывая целую цепочку инцидентов в Twitter, связанных с безопасностью (это и утечка персональных данных 5,4 млн аккаунтов, и раскрытие контактов пользователей рекламщикам, и лазейка, позволяющая сопоставить телефоны с учеными записями в соцсети), даже эта мелочь вызывает негатив.

В общем контексте такая пусть и небольшая ошибка может рассматриваться, как еще один пример действительно глобальных проблем с кибербезопасностью в Twitter.

Фото на обложке: Jeremy Bezanger / Unsplash