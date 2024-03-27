Объявленный в розыск в Киргизии Павел Тё стал владельцем актива в Москве

Объявленный в Киргизии в розыск российский бизнесмен, основной акционер Capital Group Павел Тё стал совладельцем актива на рынке складской недвижимости в Москве. Как следует из данных ЕГРЮЛ, Тё в качестве физлица стал совладельцем ООО «ОСК «Хоумсклад».

Как уточнили в Capital Group агентству «Интерфакс», сделка действительно совершена, актив вошел в периметр холдинга.

В пресс-службе холдинга рассказали, что купленная площадка располагается по адресу Северное Чертанова, 5. Никакие другие детали по самой сделке и дальнейшим планам не раскрываются.

Из информации на сайте «Хоумсклад» следует, что площадка является одной из 10 складов временного хранения в Москве, которыми управляет компания.

Вместе с тем, там говорится, что все объекты находятся в собственности бизнеса.

Российский бизнесмен, владелец Capital Group Павел Тё с 12 марта 2024 года находится в розыске в Киргизии. Предпринимателя подозревают в финансировании организованной преступной группы. По данным местных правоохранителей, в криминальных кругах республики Тё известен как «Паша Кореец».

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