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Uber приобрел британского разработчика ПО для таксистов Autocab

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американская служба такси и доставки еды Uber объявила о покупке британской Autocab. Компания является разработчиком платформы для заказа такси iGo. Об этом сообщает пресс-служба Uber.

Uber приобрел британского разработчика ПО для таксистов Autocab

«Каждый месяц тысячи людей открывают приложение Uber, пытаясь заказать такси в местах, где компания не работает. С помощью платформы Autocab iGo Uber сможет связать этих пассажиров с местными операторами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы, в свою очередь, должны иметь возможность расширить свои операции, чтобы покрыть спрос.

В Uber заявили, что будет изучена возможность предоставления водителям дополнительных источников дохода через платформу. Например, с помощью доставки еды.

Финансовые детали сделки не раскрываются.

После приобретения Autocab останется независимой. Ее совет директоров продолжит заниматься предоставлением технологий такси и частным прокатным компаниям в разных странах мира.

«Работая с Uber, мы можем масштабировать наши амбиции, предоставляя сотни тысяч дополнительных поездок для наших клиентов и помогая закрепить место лицензированных операторов в их местном сообществе», — комментирует генеральный директор Autocab Сафа Алькатеб.

Cервис Uber работает в 40 британских городах. Покупка Autocab позволит американской компании расширить свое присутствие до 170 регионов страны, отмечает CNBC.

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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