Uber заплатит $1,1 млн незрячей женщине после 14 отказов водителей везти ее вместе с собакой

Компания Uber заплатит 1,1 миллиона долларов слепой женщине, которая заявила об отказах водителей такси совершать поездки вместе с ее собакой-поводырем. Она сталкивалась с 14 отказами после вызова, которые приводили к нарушению графика.

Водители приезжали по адресу и, обнаружив, что вызов совершила незрячая клиентка с собакой, отказывались совершать поездки, пишет The Verge. Клиентка Uber сообщила, что из-за отказа водителей она опаздывала на работу, вечеринку по случаю дня рождения, церковные службы в канун Рождества. Ее оставляли в темноте, под дождем и в других некомфортных условиях.

В решении суда говорится, что Uber проводил внутреннее расследование ситуации. Суд выяснил, что компания обучала водителей находить недискриминационные причины для отказа в поездке. Иногда Uber даже защищал своих водителей после жалоб клиентов на дискриминацию.

Сейчас в Uber есть специальная форма поддержки по вопросам, связанным с поездками вместе с животными-поводырями. Ее главный вопрос связан со случаями отказов водителей совершить поездку вместе с животными-поводырями.

В 2014 году Uber привлекли к суду из-за дискриминации слепых людей и их собак-поводырей. Компания согласилась выплатить Национальной федерации слепых 225 тысяч долларов в течение трех лет.

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