Грузоперевозки, такси и строительство: какой бизнес чаще всего открывают россияне

Компания из экосистемы «Сбера» «Деловая среда» изучила бизнес россиян. Эксперты проанализировали 100 тыс. ИП и ООО, зарегистрированных на платформе в 2020 году.

Самыми популярными сферами для открытия бизнеса стали:



грузоперевозки (6,4%),

такси (5,9%),

строительство зданий (4,9%),

розничная торговля пищевыми продуктами (3,1%),

розничная интернет-торговля (2,4%).

По данным компании, в 2020 году в России чаще всего регистрировали ИП (75%). Индивидуальные предприниматели интересовались розничной торговлей едой и напитками (2,8% зарегистрированных), строительством (2,4%), розничными интернет-магазинами (2,2%), парикмахерскими и салонами красоты (2,1%).

Владельцы ООО открывали бизнес в сферах такси (5,8%), грузоперевозок (5,5%), строительства зданий (2,5%) и переездов (1,3%).

Женщины открывали свой бизнес реже, чем мужчины. Среди индивидуальных предпринимателей оказалось 40% женщин и 60% мужчин. В числе учредителей ООО мужчин также было больше — 68%.





Фото на обложке: Milos Muller / Shutterstock