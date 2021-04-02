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Грузоперевозки, такси и строительство: какой бизнес чаще всего открывают россияне

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Компания из экосистемы «Сбера» «Деловая среда» изучила бизнес россиян. Эксперты проанализировали 100 тыс. ИП и ООО, зарегистрированных на платформе в 2020 году.

Грузоперевозки, такси и строительство: какой бизнес чаще всего открывают россияне

Самыми популярными сферами для открытия бизнеса стали:

  • грузоперевозки (6,4%),
  • такси (5,9%),
  • строительство зданий (4,9%),
  • розничная торговля пищевыми продуктами (3,1%),
  • розничная интернет-торговля (2,4%).

По данным компании, в 2020 году в России чаще всего регистрировали ИП (75%). Индивидуальные предприниматели интересовались розничной торговлей едой и напитками (2,8% зарегистрированных), строительством (2,4%), розничными интернет-магазинами (2,2%), парикмахерскими и салонами красоты (2,1%).

Владельцы ООО открывали бизнес в сферах такси (5,8%), грузоперевозок (5,5%), строительства зданий (2,5%) и переездов (1,3%).

Женщины открывали свой бизнес реже, чем мужчины. Среди индивидуальных предпринимателей оказалось 40% женщин и 60% мужчин. В числе учредителей ООО мужчин также было больше — 68%.

Фото на обложке: Milos Muller / Shutterstock

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