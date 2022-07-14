Шведская Ericsson потеряла $130 млн после ухода с российского рынка

Шведская Ericsson подсчитала убытки от ухода с российского рынка. Они составили $130 млн, что равняется примерно 17% операционной прибыли компании за квартал.

Сведения об убытках, которые Ericsson потерпела после прекращения работы в России, компания отразила в квартальном финансовом отчете.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson потерял 1,2 млрд шведских крон, что составляет примерно $130 млн. Операционная прибыль компании за второй квартал 2022 года составила $780 млн. Таким образом, после ухода из России фирма лишилась 17% операционной прибыли.

При этом почти по всем финансовым показателям Ericsson подросла, но не оправдала ожидания аналитиков. Чистая квартальная прибыль увеличилась на 22%, оборот – почти на $1 млрд, прибыль на акцию – с 1,1 крон до 1,35 крон.

После начала спецоперации на Украине в феврале Ericsson прекратила поставки в Россию. Об уходе с рынка компания объявила 14 апреля.

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