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Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид аль Нахайян

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Президент ОАЭ Халифа ибн Заид аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Он считался одним из богатейших людей мира с состоянием $15 млрд.

Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид аль Нахайян

Министерство по делам президента ОАЭ объявило в стране официальный траур на 40 дней, передает агентство WAM.

Халифа ибн Заид аль Нахайян также курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходила до 875 млрд долларов в 2008 году.

В 2011 году журнал Forbes включил его в десять самых богатых членов королевских семей в мире и оценил его состояние в $15 млрд. В 2018 году журнал включил его в рейтинг самых влиятельных людей в мире, он занял 43-ю позицию.

Он занимал пост с ноября 2004 года, когда стал вторым президентом эмиратов после смерти своего отца. В 2014 году Халифа ибн Заид аль Нахайян перенес инсульт: его прооперировали и он находился в стабильном состоянии. С того года фактическим правителем Абу-Даби и всех ОАЭ  стал его единокровный брат и наследный принц Мухаммад ибн Заид аль Нахайян.

Фото на обложке: 365 Focus Photography / Shutterstock

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