Предприниматели назвали специалистов «без права на ошибку» в работе

Руководители малого и среднего бизнеса составили список специалистов, которым нельзя совершать ошибки и нарушать сроки работ. В топ-3 сотрудников «без права на ошибку» вошли финансисты и бухгалтеры (40%), юристы (25%) и специалисты коммерческих служб (20%), говорится в исследовании «Контур.Экстерн».

Большинство руководителей (87%) пунктуальны и рассчитывают на четкое соблюдение сроков от сотрудников, партнеров и коллег. Каждый четвертый опрошенный (27%) готов уволить подчиненного, если опоздания станут систематическими.

41% предпринимателей не будут терпеть партнеров и подрядчиков, которые срывают сроки. Только 13% готовы смириться с непунктуальностью клиентов.

В топ-3 самых «болезненных» для бизнеса нарушений дедлайнов руководители включили опоздание на встречу с клиентом (26%), несвоевременную отправку бухгалтером отчетности в госорганы (18%) и нарушение подрядчиком сроков выполнения работ или поставок товара (15%).

Предприниматели также рассказали, что чаще всего испытывают стресс во время сдачи крупного проекта (24%), в периоды отправки отчетности (16%) и в ожидании результатов тендера (13%).

«Контур.Экстерн» провел исследование методом онлайн-анкетирования среди 1367 респондентов в мае 2023 года. В опросе поучаствовали собственники бизнеса и генеральные директора предприятий из крупных городов России с населением от 1 млн человек.

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