Предприниматели назвали специалистов «без права на ошибку» в работе

Руководители малого и среднего бизнеса составили список специалистов, которым нельзя совершать ошибки и нарушать сроки работ. В топ-3 сотрудников «без права на ошибку» вошли финансисты и бухгалтеры (40%), юристы (25%) и специалисты коммерческих служб (20%), говорится в исследовании «Контур.Экстерн».
Большинство руководителей (87%) пунктуальны и рассчитывают на четкое соблюдение сроков от сотрудников, партнеров и коллег. Каждый четвертый опрошенный (27%) готов уволить подчиненного, если опоздания станут систематическими.
41% предпринимателей не будут терпеть партнеров и подрядчиков, которые срывают сроки. Только 13% готовы смириться с непунктуальностью клиентов.
В топ-3 самых «болезненных» для бизнеса нарушений дедлайнов руководители включили опоздание на встречу с клиентом (26%), несвоевременную отправку бухгалтером отчетности в госорганы (18%) и нарушение подрядчиком сроков выполнения работ или поставок товара (15%).
Предприниматели также рассказали, что чаще всего испытывают стресс во время сдачи крупного проекта (24%), в периоды отправки отчетности (16%) и в ожидании результатов тендера (13%).
«Контур.Экстерн» провел исследование методом онлайн-анкетирования среди 1367 респондентов в мае 2023 года. В опросе поучаствовали собственники бизнеса и генеральные директора предприятий из крупных городов России с населением от 1 млн человек.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 2 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 3 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 5 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
23 мая 2023
24 мая 2023
25 мая 2023