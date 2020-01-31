Индекс счастья россиян достиг минимума с 2013 года

Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Всего в опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 года, участвовало 45 тысяч человек из 46 стран. В России было опрошено 1500 человек из всех регионов.

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными – 11%, остальные не смогли ответить. Индекс рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 процентных пункта (п. п.) и совпадает с результатом предыдущего опроса.

В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24 п. п. Результат 2019 года повторяет минимум 2013 года. Отмечается, что после стабильной ситуации в предыдущие годы это резкое сокращение уровня счастья.

За два года (в 2018 году опрос не проводился) индекс счастья россиян упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 году. Счастливых в 2017 году было больше половины (55%), несчастных – 11%. Тогда индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.

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