Банки попросили предпринимателей согласовывать нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов

Банки ожидают от предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) предварительного согласования с ними сделок и операций, которые нетипичны для регулярной деятельности компании.

Это позволит сделать работу МСБ понятной и прозрачной для кредитных организаций, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, крупнейшие финансовые организации поддержали эту рекомендацию. При этом опрошенные изданием эксперты согласились, что предварительное согласование снизит риск блокировок, однако может усложнить привычные бизнес-процессы.

По словам Войлукова, если банк увидит, что проходящие через счет платежи не имеют отношения к обычным затратам клиента и не соответствуют заявленной при открытии работе, то финансовая организация обязана запросить цель и характер переводов.

«Уведомительный характер общения с банком и планирование сделки, а не создание причины отказа — лучший вариант решения для бизнеса», — сказал он.

Кроме того, любая кредитная организация имеет право установить дополнительные внутренние подходы для противодействия отмыванию средств и оценки рисков своих клиентов.

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Фото: Unsplash