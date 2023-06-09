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Каждый третий россиянин свой уровень стресса на работе считает очень высоким

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Каждый третий россиянин считает свой уровень стресса на работе высоким или очень высоким. По шкале от 0 до 5 показатель среднестатистического работающего составляет 3 балла.

Каждый третий россиянин свой уровень стресса на работе считает очень высоким

Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,7 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,7 балла.

Мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами, разница составляет всего 0,1—0,2 балла.

За два года граждане стали меньше переживать на работе: в 2021 году уровень стресса составлял 17%, в 2023  — 13%. Среднее значение уровня практически не изменилось — 3,1 и 3 балла соответственно.

  • С профессиональным выгоранием сейчас сталкиваются многие. Оно проявляется как постоянная усталость, раздражение, отсутствие интереса к работе, ощущение ее бессмысленности. Важно начать работать с выгоранием сразу, как только появились первые симптомы, так как в случае «запущенного» состояния на борьбу придется потратить гораздо больше времени и средств. О том, как с этим справиться можно узнать здесь.

Фото на обложке: Unsplash

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