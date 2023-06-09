Каждый третий россиянин свой уровень стресса на работе считает очень высоким

Каждый третий россиянин считает свой уровень стресса на работе высоким или очень высоким. По шкале от 0 до 5 показатель среднестатистического работающего составляет 3 балла.
Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,7 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,7 балла.
Мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами, разница составляет всего 0,1—0,2 балла.
За два года граждане стали меньше переживать на работе: в 2021 году уровень стресса составлял 17%, в 2023 — 13%. Среднее значение уровня практически не изменилось — 3,1 и 3 балла соответственно.
- С профессиональным выгоранием сейчас сталкиваются многие. Оно проявляется как постоянная усталость, раздражение, отсутствие интереса к работе, ощущение ее бессмысленности. Важно начать работать с выгоранием сразу, как только появились первые симптомы, так как в случае «запущенного» состояния на борьбу придется потратить гораздо больше времени и средств. О том, как с этим справиться можно узнать здесь.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 HeadHunter запустил сервис аналитики рынка труда по регионам России
- 2 Нужно понравиться маме, или Чего ждать от найма ИТ-персонала в Индии
- 3 Как проверить достоверность анкетных данных кандидата — рабочий алгоритм
- 4 На онлайн-митапе hh ventures обсудят, как HR-технологии меняют будущее рынка труда
- 5 Решить четыре важных проблемы в найме — одним способом
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2023
11 июня 2023
11 июня 2023