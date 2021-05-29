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Евросоюз изучит условия использования TikTok после жалоб на безопасность для детей

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

В течение месяца TikTok должен отреагировать на опасения, высказанные европейскими агентствами по защите прав потребителей в начале 2021 года, сообщили представители законодательных органов власти Евросоюза.

Евросоюз изучит условия использования TikTok после жалоб на безопасность для детей

Особое беспокойство регуляторов вызывают скрытый маркетинг, агрессивные рекламные методы, нацеленные на детей, и определенные условия в политике TikTok, которые, по мнению комиссий, могут вводить в заблуждение пользователей.

«Текущая пандемия еще больше ускорила цифровизацию. Это открыло новые возможности, но также создало новые риски, особенно для уязвимых потребителей, — сказал комиссар юстиции Дидье Рейндерс. — В Европейском Союзе запрещено обращаться к детям и несовершеннолетним с помощью замаскированной рекламы, такой как баннеры в видеороликах. Диалог, который мы запускаем сегодня, должен поддержать TikTok в соблюдении правил Евросоюза по защите потребителей».

В феврале Европейская организация потребителей (BEUC) отправила в Европейскую комиссию отчет, в котором описывался ряд политик и практик TikTok, в том числе «несправедливые условия и практики авторского права». Дети могут столкнуться с неприемлемым контентом на платформе, если TikTok использует вводящие в заблуждение методы обработки данных и правила конфиденциальности, говорилось в документе.

Примерно в то же время потребительские организации в 15 странах Евросоюза подали жалобы с просьбами к национальным властям расследовать действия социальной сети.

«Мы надеемся, что власти будут настаивать на своем в этом диалоге, который, как мы понимаем, еще не является формальным запуском исполнительной процедуры. Это должно привести к хорошим результатам для потребителей, решив все вопросы. BEUC также надеется, что с ней проконсультируются до того, как будет достигнуто соглашение», — сказал представитель Европейской организации потребителей.

TikTok сообщила TechCrunch, что использует проверку возраста для персонализированной рекламы: пользователи должны подтвердить, что им исполнилось 13 лет, чтобы видеть рекламу. В компании отметили, что предприняли шаги для защиты молодых пользователей, в том числе по умолчанию сделали все учетные записи пользователей младше 16 лет приватными и отключили доступ к прямым сообщениям.

«Пользователи младше 18 лет не могут покупать, отправлять или получать виртуальные подарки, и у нас есть строгие правила, запрещающие рекламу, напрямую обращающуюся к лицам, не достигшим возраста цифрового согласия», — говорится в заявлении директора по государственной политике TikTok Кэролайн Грир, которое опубликовал TechCrunch.

Технология проверки возраста TikTok и ранее подвергалась критике как слабая, пишет TechCrunch. Недавние меры по обеспечению безопасности детей, предпринятые итальянским национальным агентством по защите данных, привели к обещанию TikTok усилить процессы проверки возраста для пользователей в стране. Итальянские законодательные нормативы привели к удалению TikTok удалил более 500 тысяч учетных записей, которые заподозрили в принадлежности к пользователям возраста до 13 лет.

Ранее TikTok сообщила о создании центра прозрачности в Европе. Вероятно, это направлено на противостояние опасениям, высказываемым в отношении бизнеса компании в регионе, отмечает TechCrunch. По мнению издания, это также может быть связано с подготовкой к усилению надзора, который будет применяться ко всем работающим в Европе цифровым платформам после принятия в Евросоюзе обновленного цифрового законодательства.

Фото: XanderSt / Shutterstock

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