Евросоюз изучит условия использования TikTok после жалоб на безопасность для детей

В течение месяца TikTok должен отреагировать на опасения, высказанные европейскими агентствами по защите прав потребителей в начале 2021 года, сообщили представители законодательных органов власти Евросоюза.

Особое беспокойство регуляторов вызывают скрытый маркетинг, агрессивные рекламные методы, нацеленные на детей, и определенные условия в политике TikTok, которые, по мнению комиссий, могут вводить в заблуждение пользователей.

«Текущая пандемия еще больше ускорила цифровизацию. Это открыло новые возможности, но также создало новые риски, особенно для уязвимых потребителей, — сказал комиссар юстиции Дидье Рейндерс. — В Европейском Союзе запрещено обращаться к детям и несовершеннолетним с помощью замаскированной рекламы, такой как баннеры в видеороликах. Диалог, который мы запускаем сегодня, должен поддержать TikTok в соблюдении правил Евросоюза по защите потребителей».

В феврале Европейская организация потребителей (BEUC) отправила в Европейскую комиссию отчет, в котором описывался ряд политик и практик TikTok, в том числе «несправедливые условия и практики авторского права». Дети могут столкнуться с неприемлемым контентом на платформе, если TikTok использует вводящие в заблуждение методы обработки данных и правила конфиденциальности, говорилось в документе.

Примерно в то же время потребительские организации в 15 странах Евросоюза подали жалобы с просьбами к национальным властям расследовать действия социальной сети.

«Мы надеемся, что власти будут настаивать на своем в этом диалоге, который, как мы понимаем, еще не является формальным запуском исполнительной процедуры. Это должно привести к хорошим результатам для потребителей, решив все вопросы. BEUC также надеется, что с ней проконсультируются до того, как будет достигнуто соглашение», — сказал представитель Европейской организации потребителей.

TikTok сообщила TechCrunch, что использует проверку возраста для персонализированной рекламы: пользователи должны подтвердить, что им исполнилось 13 лет, чтобы видеть рекламу. В компании отметили, что предприняли шаги для защиты молодых пользователей, в том числе по умолчанию сделали все учетные записи пользователей младше 16 лет приватными и отключили доступ к прямым сообщениям.

«Пользователи младше 18 лет не могут покупать, отправлять или получать виртуальные подарки, и у нас есть строгие правила, запрещающие рекламу, напрямую обращающуюся к лицам, не достигшим возраста цифрового согласия», — говорится в заявлении директора по государственной политике TikTok Кэролайн Грир, которое опубликовал TechCrunch.

Технология проверки возраста TikTok и ранее подвергалась критике как слабая, пишет TechCrunch. Недавние меры по обеспечению безопасности детей, предпринятые итальянским национальным агентством по защите данных, привели к обещанию TikTok усилить процессы проверки возраста для пользователей в стране. Итальянские законодательные нормативы привели к удалению TikTok удалил более 500 тысяч учетных записей, которые заподозрили в принадлежности к пользователям возраста до 13 лет.

Ранее TikTok сообщила о создании центра прозрачности в Европе. Вероятно, это направлено на противостояние опасениям, высказываемым в отношении бизнеса компании в регионе, отмечает TechCrunch. По мнению издания, это также может быть связано с подготовкой к усилению надзора, который будет применяться ко всем работающим в Европе цифровым платформам после принятия в Евросоюзе обновленного цифрового законодательства.

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