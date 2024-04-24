Сенат США одобрил закон о продаже или блокировке TikTok в стране

Сенат США проголосовал за законопроект об обязательстве китайской ByteDance продать сервис коротких видео TikTok местной компании. В противном случае, согласно документу, платформа будет заблокирована на территории Штатов.

После одобрения сенатом закон должен подписать президент Джо Байден. Затем у компании будет около года для завершения сделки.

Ранее в марте власти КНР уведомили ByteDance, что не допустят принудительной продажи TikTok в США. Глава Белого дома, в свою очередь, обещал поддержку законопроекта в случае его одобрения в Конгрессе.

Изначально парламентарии приняли документ, предусматривающий продажу активов в срок до полугода, но позднее сроки были увеличены.

Впервые китайская ByteDance столкнулась с проблемами в США в 2019 году. Тогда Федеральная торговая комиссия выписала штраф TikTok в размере $5,7 млн. Причиной послужил сбор сервисом данных о детях без разрешения родителей.

А запретить соцсеть в стране первым пригрозил в 2020 году 45-ый президент США Дональд Трамп, который выставил условие о продаже компании Microsoft или другой американской организации. Однако сделка так и не состоялась.

Сегодня вопросы к TikTok имеются у представителей американской разведки. Глава комитета по разведке сената Марк Уорнер отмечал, что соцсеть должна работать на территории страны только под управлением местной компании или организации из Великобритании, Франции, Канады или Бразилии.

Как отметила перед голосованием председатель сенатского комитета по торговле Мария Кантвелл, Конгресс борется за то, чтобы иностранцы не могли осуществлять шпионаж, наблюдение, клеветнические операции, причиняя вред простым гражданам и военным.

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