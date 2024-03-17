Власти Китая выступили против продажи TikTok в США

Китайские власти уведомили ByteDance, что не допустят принудительной продажи TikTok в США. Пекин оповестил владельца соцсети, что предпочтет этому запрет TikTok на территории штатов.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, власти Китая считают наиболее предпочтительным вариантом запрет TikTok в США. В таком случае соцсеть потеряет свой крупнейший рынок, где у нее около 170 млн пользователей.

Еще в четверг представитель Министерства торговли Китая на пресс-конференции заявил, что США должны «прекратить необоснованное давление» на соцсеть, а также подчеркнул, что ByteDance «должна строго соблюдать китайские законы и правила».

Продажа соцсети подразумевает передачу технологий, поэтому компании придется получить одобрение властей, которого, судя по информации источников, не будет.

На неделе Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала законопроект, по которому ByteDance должна продать TikTok, иначе платформу заблокируют на территории страны как угрозу национальной безопасности.

TikTok обвиняют в сборе данных американских пользователей и потенциальной передаче их китайскому правительству. Для вступления в силу законопроекту еще необходимо получить одобрение в Сенате США.

Бывший гендиректор Activision Blizzard Роберт Котик уже выразил заинтересованность в покупке соцсети, а также предложил другим людям, включая CEO OpenAI Сэма Альтмана, стать его партнерами.

Фото: Unsplash