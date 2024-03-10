Бывший исполнительный директор Activision Blizzard ищет партнеров по покупке TikTok

Бывший исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик на фоне грядущего закона о запрете TikTok в США выражает заинтересованность в покупке компании, о чем проинформировал председателя правления ByteDance Чжану Имину. Помимо этого, по словам других гостей мероприятия, на гала-ужине конференции Allen & Co. Котик поделился идеей покупки TikTok с группой людей, среди которых был генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, и предложил им стать его партнерами.

Предполагается, что OpenAI могла бы использовать TikTok для обучения своих моделей искусственного интеллекта, если бы Котик действительно смог привлечь капитал для приобретения китайской соцсети у компании-разработчика, пишет The Wall Street Journal.

Пекинская материнская компания ByteDance оказалась сейчас в невыгодном положении: на обсуждении в Палате представителей Конгресса США лежит законопроект, по которому она должна передать права на TikTok местным предпринимателям. В противном случае платформа будет запрещена в магазинах приложений и веб-хостингах страны.

У ByteDance будет чуть более пяти месяцев с момента принятия законопроекта, чтобы удовлетворить эти требования. На днях президент Байден заявил, что подпишет закон, если его примет Конгресс.

Это серьезная угроза для TikTok с аудиторией в 170 млн только в США. Компания намерена бороться: она уже призывала подписчиков выражать свое мнение со ссылкой на свои основополагающие конституционные права (в частности, на свободу слова).

Сейчас же китайская корпорация может надеяться лишь на блокировку законопроекта на уровне Сената. Либо же после одобрения документа в Конгрессе и подписания на уровне президента остается вариант оспорить законность законопроекта, утверждая, что он нарушает Первую поправку Конституции.

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