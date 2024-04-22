ChatGPT обучали работники из Африки — теперь чат-бот повторяет их языковые привычки

Пользователи заметили, что в ответах ChatGPT некоторые слова встречаются гораздо чаще, чем в глобальном интернете. Например, чат-бот часто использует слово delve (углубиться, вникнуть), не особо распространенное в американской и британской версии английского. И это не случайность, а, вероятно, следствие того, как система создавалась.

В конце марта Джереми Нгуен, инфлюенсер в сфере ИИ из Технологического университета Суинберн в Мельбурне, обратил внимание на то, что в своих ответах ChatGPT часто использует слово delve (углубиться, вникнуть). Конечно, если это слово встречается в тексте, это не значит, что он сгенерирован ИИ. Однако в масштабе ситуация совсем другая.

Так, на сайте с биомедицинскими исследованиями PubMed слово delve встречается в 0,5% статей — это в 10-100 раз больше, чем несколько лет назад. А значит, эти статьи могли быть частично написаны с помощью ChatGPT.

Фото в тексте: Джереми Нгуен / X

Однако слово delve — не самое любимое у ChatGPT. Согласно другому набору данных, в его текстах также встречаются чаще, чем в интернете в целом, и некоторые другие слова. Среди них — explore (исследовать), tapestry (гобелен), testament (завет, завещание) и leverage (использовать). И это не случайность, а, вероятно, следствие того, как чат-бот создавался.

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GPT-4 — это большая языковая модель, которая обучена почти на всех англоязычных текстах в интернете. Чтобы превратить ее в полезный чат-бот, используют метод обучения с подкреплением на основе отзывов людей (reinforcement learning with human feedback, RLHF). Тестировщики-люди задают вопросы и дают инструкции исходной версии модели, а также предоставляют ей фидбек — ставят лайки и дислайки или пишут текстовый ответ.

Такое обучение стоит дорого, поэтому крупные компании передают его на аутсорсинг в менее богатые страны, где можно дешево нанять англоговорящих работников.

Если сравнивать с интернетом в целом, то ChatGPT использует слово delve слишком часто. Однако в африканской части мировой паутины это слово гораздо более распространено.

В Нигерии слово delve используют в деловом английском гораздо чаще, чем в Великобритании и США. Работники, обучающие ИИ, предоставляли ему примеры на привычном языке. В итоге получился чат-бот, который пишет на языке, близком к африканскому английскому.

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Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock