Частные инвесторы пожаловались на условия обмена акций Yandex N.V.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски обмена акций нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Мосбирже и «СПБ Бирже». Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на письма организации в ЦБ, Минфин и ЗПИФ «Консорциум.Первый»
Ассоциация в письмах указывает на два риска:
- Сжатые сроки биржевого обмена: сбор заявок проходит с 14 мая по 15:00 мск 21 июня 2024 года. При этом консорциум готов обменять не более 50 млн акций. «Более 1 млн россиян владеют акциями Yandex N.V., если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, 300 тыс. фактически потеряют свои инвестиции», — считают в АРИ.
- Добровольность обмена: для акций Yandex N.V., приобретенных в российском контуре, фактически нет альтернативы, кроме обмена, а без него они «становятся практически бесполезными». В организации допустили, что инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или сложности процедуры обмена.
АРИ предлагает придать большую огласку процедуре и сделать ее «максимально простой и прозрачной» — например, Банк России мог бы разослать рекомендательные письма брокерам с просьбой проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках. Второе предложение — провести еще раунд обмена и сделать его обязательным, при этом у инвесторов должно быть право отказаться.
По данным издания, в ЗПИФ «Консорциум.Первый», в частности, ответили, что сроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что «соответствуют рыночной практике». Консорциум уведомил акционеров Yandex N.V. через сайт, сайты Мосбиржи и «СПБ Биржи», сделал рассылку через НРД.
Процедура обмена «может носить исключительно добровольный характер для инвесторов, согласно применимому законодательству». Акционеры Yandex N.V. должны самостоятельно оценить преимущества и недостатки процедуры и принять решение.
- В феврале 2024 года после длительных переговоров и рассмотрений различных сценариев реструктуризации стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.
- В середине мая стороны завершили первый этап сделки. МКПАО «Яндекс» стала головной компанией всей группы, ее основной владелец теперь ЗПИФ «Консорциум.Первый».
- Второй этап сделки предполагает продажу сохраняющуюся пока за Yandex N.V. долю примерно в 28%. Завершить эти процессы планируется в июле текущего года. По условиям сделки, до 31 июля Yandex N.V. должна изменить название и перестать использовать бренды «Яндекса».
Фото на обложке: rafapress /
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