Частные инвесторы пожаловались на условия обмена акций Yandex N.V.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски обмена акций нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Мосбирже и «СПБ Бирже». Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на письма организации в ЦБ, Минфин и ЗПИФ «Консорциум.Первый»

Ассоциация в письмах указывает на два риска:

Сжатые сроки биржевого обмена: сбор заявок проходит с 14 мая по 15:00 мск 21 июня 2024 года. При этом консорциум готов обменять не более 50 млн акций. «Более 1 млн россиян владеют акциями Yandex N.V., если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, 300 тыс. фактически потеряют свои инвестиции», — считают в АРИ. Добровольность обмена: для акций Yandex N.V., приобретенных в российском контуре, фактически нет альтернативы, кроме обмена, а без него они «становятся практически бесполезными». В организации допустили, что инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или сложности процедуры обмена.

АРИ предлагает придать большую огласку процедуре и сделать ее «максимально простой и прозрачной» — например, Банк России мог бы разослать рекомендательные письма брокерам с просьбой проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках. Второе предложение — провести еще раунд обмена и сделать его обязательным, при этом у инвесторов должно быть право отказаться.

По данным издания, в ЗПИФ «Консорциум.Первый», в частности, ответили, что сроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что «соответствуют рыночной практике». Консорциум уведомил акционеров Yandex N.V. через сайт, сайты Мосбиржи и «СПБ Биржи», сделал рассылку через НРД.

Процедура обмена «может носить исключительно добровольный характер для инвесторов, согласно применимому законодательству». Акционеры Yandex N.V. должны самостоятельно оценить преимущества и недостатки процедуры и принять решение.

В феврале 2024 года после длительных переговоров и рассмотрений различных сценариев реструктуризации стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

В середине мая стороны завершили первый этап сделки. МКПАО «Яндекс» стала головной компанией всей группы, ее основной владелец теперь ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Второй этап сделки предполагает продажу сохраняющуюся пока за Yandex N.V. долю примерно в 28%. Завершить эти процессы планируется в июле текущего года. По условиям сделки, до 31 июля Yandex N.V. должна изменить название и перестать использовать бренды «Яндекса».

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