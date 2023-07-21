Объем утечек данных с начала 2023 года превысил число жителей России

В январе-июле 2023 года в сеть было выложено 188,7 млн записей с данными россиян. Объем слитой информации превысил число жителей РФ. По данным Росстата, в РФ проживает 146,4 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на DLBI.
По словам специалистов, это произошло из-за повышенного внимания хакеров к отечественным компаниям и большого количества инструментов, позволяющих даже технически неграмотным киберпреступникам проводить атаки.
Многочисленные утечки в 2022 году снизили их стоимость в даркнете: например, стоимость «простой» базы тогда составляла $100-150, а в 2021 году — $200-250. Самыми дорогими в прошлом году стали базы банковских данных.
Аналитики прогнозировали, что в 2023 году массовые атаки продолжатся, а целевые станут более подготовленными и их результативность вместе с ущербом возрастет.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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