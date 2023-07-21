В январе-июле 2023 года в сеть было выложено 188,7 млн записей с данными россиян. Объем слитой информации превысил число жителей РФ. По данным Росстата, в РФ проживает 146,4 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на DLBI.

Объем утечек данных с начала 2023 года превысил число жителей России