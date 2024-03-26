Цифровая экосистема Uzum стала первым технологическим «единорогом» в Узбекистане

Узбекистанская цифровая экосистема Uzum закрыла раунд серии A на $114 млн. Таким образом, компания стала первым технологическим «единорогом» в Узбекистане с оценкой более $1 млрд, рассказал RB.RU представитель компании. Привлеченные средства Uzum направит на развитие IT- и логистической инфраструктуры в стране, а также на фондирование своего сервиса рассрочки.

Раунд возглавил глобальный венчурный фонд FinSight Ventures, в нем также участвовали Xanara Investment Management и некоторые топ-менеджеры самой компании.

Инвестиции в капитал составили более $50 млн, еще свыше $50 млн экосистема привлекла ранее в виде заемных средств — таким образом суммарный объем инвестиций в Uzum превысил $100 млн.

Стартап Uzum в 2022 году запустили основатель «КупиКупон» Джасур Джумаев и экс-глава VK Борис Добродеев. Последний в 2023 году покинул компанию, решив сосредоточиться на проектах в России. Сегодня Uzum представляет собой экосистему, которая включает e-commerce, финтех- и банковские сервисы для физических лиц и малого и среднего бизнеса. Компания развивает маркетплейс, BNPL-сервис, сервис экспресс-доставки, классический и цифровой банки, платформу для покупки авто и приложение для предпринимателей.

По словам CEO компании Джасура Джумаева, цифровые сервисы в Узбекистане оказались очень востребованными. Чуть больше года потребовалось стартапу, чтобы создать экосистему, сервисами которой каждый месяц пользуются свыше 10 млн жителей страны.

«За прошлый год мы заработали порядка $100 млн чистой прибыли, и в этом году намерены увеличить этот показатель, в том числе за счет интеграции сервисов внутри экосистемы Uzum. В этом году в экосистеме появятся новые направления и сервисы для бизнеса и частных пользователей», — отмечает Джумаев.

В настоящее время компания сосредоточена в том числе на создании двух супераппов: Uzum для физлиц и Uzum Bussines.

По итогам 2023 года Uzum получила $100 млн чистой прибыли. В текущем году компания запланировала строительство в Узбекистане логистического комплекса для онлайн-торговли, первая очередь объекта составит 112 тыс. кв. м.

Фото на обложке: Uzum