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В Казахстане разрешили торговать криптовалютой Toncoin

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Казахстане разрешили торговать криптовалютой Toncoin. Это можно делать на лицензированных регулятором платформах. Одобрение Toncoin произошло во время визита Павла Дурова в Казахстан — он приехал для знакомства со страной и обсуждения потенциальных совместных проектов.

В Казахстане разрешили торговать криптовалютой Toncoin
  1. Новости

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг Казахстана (AFSA) одобрил Toncoin для торговли на лицензированных регулятором платформах. Об этом сообщила пресс-служба AFSA.

Toncoin соответствует нормативным стандартам, отметил регулятора.

«Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду МФЦА привлечет новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли», — отметили в AFSA.

27 июня Павел Дуров прибыл в Казахстан для для знакомства со страной и обсуждения потенциальных совместных проектов. Ранее власти страны выразили надежду, что по итогам визита основателя Telegram удастся согласовать совместные проекты.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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