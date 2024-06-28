В Казахстане разрешили торговать криптовалютой Toncoin. Это можно делать на лицензированных регулятором платформах. Одобрение Toncoin произошло во время визита Павла Дурова в Казахстан — он приехал для знакомства со страной и обсуждения потенциальных совместных проектов.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг Казахстана (AFSA) одобрил Toncoin для торговли на лицензированных регулятором платформах. Об этом сообщила пресс-служба AFSA.

Toncoin соответствует нормативным стандартам, отметил регулятора.

«Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду МФЦА привлечет новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли», — отметили в AFSA.

27 июня Павел Дуров прибыл в Казахстан для для знакомства со страной и обсуждения потенциальных совместных проектов. Ранее власти страны выразили надежду, что по итогам визита основателя Telegram удастся согласовать совместные проекты.

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