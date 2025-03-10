Что такое «тапалки» и сколько на них можно заработать

«Тапалка» — это явление в мире мобильных игр, которое быстро завоевало популярность среди любителей криптовалют. В статье узнаете, что такое «тапалка», что это значит для пользователей криптовалютного рынка и как работает.

Что такое «тапалки»?

Это инструмент, который помогает продвигать новые криптовалюты. Слово «тапалка» — что значит по-другому игровое приложение в жанре кликера, где пользователи зарабатывают виртуальные деньги. Разработчики используют такие проекты чтобы привлечь аудиторию, протестировать токеномику и создать ажиотаж перед листингом на криптовалютных биржах (это добавление криптоактива на биржу).

Идея заключается в том, что пользователь должен нажимать на экран как можно быстрее, чтобы заработать виртуальные монеты. Кликер состоит из простых механик, тут требуются быстрая реакция, внимательность и способность концентрироваться на экране в течение продолжительного времени.

Перед тем как токен выходит на рынок и становится доступным для торговли, создатели запускают рекламную кампанию. Иногда в ход идут мини-игры, в которых пользователи могут зарабатывать эти токены в игровой форме. Это главный ответ на вопрос, что такое «тапалка».

Это решает сразу несколько задач и помогает:

Сформировать активное комьюнити. Чем больше людей узнают о проекте и начнут участвовать в процессе, тем выше шанс, что они станут будущими инвесторами и продолжат использовать токен после того, как он выйдет на биржу. Протестировать токеномику. Разработчики могут проверить, насколько стабильно работает внутренняя экономика проекта, как распределяются вознаграждения и какие механики стимулируют пользователей продолжать играть. Создать ажиотаж перед листингом. Когда пользователи заработают определенное количество токенов, они с нетерпением будут ждать выхода криптовалюты на биржу, чтобы продать или использовать ее. Это увеличивает спрос в момент листинга. Привлечь инвесторов и трейдеров. Чем больше людей заинтересовано в токене, тем выше вероятность, что он привлечет внимание крупных трейдеров и фондов. Это позитивно повлияет на стартовую цену и ликвидность монеты.

Пользователи получают возможность заранее добыть токены, которые в будущем могут вырасти в цене. Если проект становится успешным, те пользователи, которые зарегистрировались раньше всех, получают преимущество, поскольку их заработанные деньги могут подорожать после листинга. В противном случае человек ничего не получает. Будьте осторожны, в этом секторе есть мошенники.

Сколько нужно денег, чтобы запустить «тапалку»?

Если кликер будет иметь сложную систему, графику, функционал и интегрироваться с криптовалютами, это будет стоить дорого. Если создатель планирует нанять профессиональную команду разработчиков, дизайнеров и тестировщиков, стоимость разработки может составить:

Малобюджетный кликер с простым функционалом: от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Игра среднего уровня с криптовалютной интеграцией: от 2 до 5 млн.

Полномасштабный проект с высокой графикой и сложным функционалом: от 5 млн рублей и выше.

Чтобы создать игру-«тапалку», нужны крупные вложения, однако точная сумма зависит от сторонних факторов. Вот аспекты, которые влияют на стоимость:

Интеграция с блокчейном. Так как лучшие игры-«тапалки» связаны с криптовалютой, стоит учесть расходы на разработку и внедрение блокчейн-решений. Нужно обеспечить безопасные транзакции, создать токены и договориться с криптовалютными платформами. В зависимости от сложности блокчейн-решений это может добавить еще 500 тыс. - 1,5 млн рублей к расчетам. Маркетинг. Чтобы привлечь пользователей, нужно инвестировать в маркетинг. Проводить рекламные кампании, продвигать идею в соцсетях, сотрудничать с блогерами и лидерами мнений. Начальная рекламная кампания может стоить от 200 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от целей и объема. Операционные расходы. К этим расходам относятся серверы для хостинга кликера, безопасность, юридические и другие постоянные расходы. Операционные затраты составляют от 100 до 500 тыс. рублей в месяц в зависимости от масштабов проекта. Прочие расходы. Например, разработать мобильные приложения для iOS и Android, оформить дизайн и интерфейс, а также протестировать и исправить баги.

Примерные затраты:

Минимальная стоимость запуска : 1-3 млн рублей для небольшой игры с простым функционалом.

: 1-3 млн рублей для небольшой игры с простым функционалом. Средний бюджет : 3-7 млн рублей для проекта со сложной механикой и интеграцией с криптовалютой.

: 3-7 млн рублей для проекта со сложной механикой и интеграцией с криптовалютой. Высокий бюджет: от 7 млн рублей для полноценного проекта с продвинутыми технологиями.

Какая аудитория у «тапалок»?

Категории людей, которые заинтересованы в таких играх, можно разделить по нескольким признакам:

Любители криптовалют. Такие игры привлекают людей, которые уже знакомы с криптовалютами и хотят зарабатывать на них и не погружаться в сложные механизмы торговли. Они ищут понятные и доступные способы заработать токены или криптовалюту. Мобильные геймеры. Кликеры привлекают тех, кто ищет легкие развлечения, не требующие много времени и усилий. Молодежь и студенты. Игры-«тапалки» привлекают молодежь, которая хочет заработать небольшие суммы денег или токенов, не вкладывая при этом больших усилий. Для студентов и молодежи такие забавы — способ провести время, а также заработать немного криптовалюты. Пользователи, которые хорошо разбираются в технологиях. Эти люди заинтересованы в том, чтобы исследовать технологии, блокчейн и криптовалютные игры. Они склонны к экспериментам с новыми платформами и проектами. Желают понять, как работают такие системы и что из этого может выйти.

Все это — динамичная группа людей, которая ищет способы заработать с помощью криптовалют и интересуется мобильными играми.

Сколько зарабатывают на «тапалках»?

Это зависит от вовлеченности пользователя, количества времени, которое человек провел в игре, и механизма монетизации. Кликеры не станут источником стабильного дохода.

Фото в тексте: Freepik.

Чем быстрее и чаще человек нажимает на экран, тем больше токенов он зарабатывает. Кликеры оценивают скорость реакции и количество действий, поэтому чем больше времени и усилий юзер готов вложить, тем выше доход. Но речь идет о небольших суммах.

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Что такое реферальные ссылки и как на них заработать

Средний заработок зависит от того, как устроена внутриигровая экономика.

Давайте посчитаем, сколько можно заработать на «тапалках»:

Игры с низким доходом . От 10 до 500 рублей в день при активной игре.

. От 10 до 500 рублей в день при активной игре. Игры с возможностью больших заработков. В редких случаях, при наличии бонусов или активных турниров, доход может увеличиться до 200-3 тыс. рублей в день для активных пользователей.

После того как человек заработает токены, их можно обменять на криптовалюту. Здесь все зависит от текущих курсов криптовалют и комиссии за обмен.

Сколько зарабатывают на «тапалках» за неделю или месяц:

Если человек часто играет, то за месяц это заработок может составить от 300 до 5 тыс. рублей.

Если участвовать в турнирах, можно заработать до 50 тыс. рублей в месяц, но это довольно редко.

Некоторые кликеры предлагают заработок через систему партнерства, реферальных программ или бонусов за достижения. Это увеличивает доход, если человек привлекает других участников.

Такой вид заработка не будет высоким и не станет стабильным источником дохода.

Реферальная программа

Это система, которая позволяет зарабатывать дополнительные бонусы или проценты, тем самым привлекает пользователей в проект. Это один из способов увеличить доход, поскольку юзеры получают вознаграждение за то, что привлекают новых участников.

Фото в тексте: Freepik

Человек получает уникальную реферальную ссылку или код, которой он может поделиться с другими. Каждый новый пользователь, который зарегистрировался по этой ссылке, становится рефералом текущего игрока.

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Когда новый пользователь начинает играть, реферал (пригласивший) зарабатывает процент от дохода, который получает его реферал. В некоторых проектах можно зарабатывать бонусы или токены за каждого реферала, который достигает нового уровня или выполняет задания.

Типы реферальных программ:

Прямые рефералы . Человек получает бонусы за тех, кто зарегистрировался по его ссылке.

. Человек получает бонусы за тех, кто зарегистрировался по его ссылке. Глубинные рефералы. Токены за рефералов второго и третьего уровня, если они привлекают других пользователей.

Преимущества реферальных программ:

Игроки зарабатывают без дополнительных затрат времени или усилий.

По мере того как рефералы продолжают играть, можно получать деньги или токены на постоянной основе.

Реферальная программа стимулирует людей делиться игрой с другими, что помогает развивать сообщество.

Реферальная программа — это элемент в моделях монетизации криптовалютных игр. Это выгодно как для разработчиков, которые увеличивают аудиторию, так и для игроков, которые зарабатывают на этом.

Самые популярные «тапалки»

Вот список известных и популярных игр-кликеров:

Hamster Combat. Набравшая в прошлом году популярность игра в жанре кликера, которая основана внутри Telegram на блокчейне TON. Yescoin. Инновационная игра в Telegram, которая основана на механике «свайп для заработка» (Swipe-To-Earn). Пользователи зарабатывают нативные токены $YES. MemeFi. Кликер, ориентированный на то, чтобы создавать и распространять мемы. Пользователи зарабатывают токены MEME, когда участвуют в заданиях и конкурсах, связанных с интернет-мемами. Такой подход стимулирует творчество и взаимодействие между участниками. BLUM. Гибридная криптовалютная биржа с элементами геймификации. Пользователи мини-приложения Telegram могут зарабатывать BLUM Points, если выполняют задания. Накопленные монеты можно использовать внутри экосистемы или обменивать на другие активы. Not Pixel. Креативная игра, где пользователи рисуют пиксельные изображения и зарабатывают токены. Интеграция с NFT превращает произведения в уникальные цифровые активы, которые можно продавать на специализированных платформах. Catizen. Игра, в которой игроки заботятся о виртуальных котиках, развивают их показатели и зарабатывают токены CATI. Eggdrop. Игра в жанре фарминга, где пользователи выращивают виртуальных питомцев и собирают внутриигровую валюту. Юзеры развивают персонажей, участвуют в турнирах и зарабатывают токены $G. CyberFinance. Play-to-Earn игра, которая предлагает пользователям квесты и участие в командных соревнованиях. Интеграция с DeFi-платформами делает проект универсальным. TapSwap. Сочетает элементы кликера и децентрализованной биржи. Пользователи зарабатывают токены через простые действия.

Итог

Начинающим трейдерам и пользователям, которые не связаны с криптовалютой, важно понимать, что из себя представляет игра-«тапалка», что это стратегический инструмент для того, чтобы продвигать новую криптовалюту. Они помогают проектам подогревать интерес, игрокам — шанс заработать перспективные монеты еще до официальной демонстрации на рынке.

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